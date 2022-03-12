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本來有1次移植機會！名醫林禹宏仍在等肺臟　發文曝「放棄始末」

▲▼台北名醫命危「等肺臟救命」，女兒淚籲：支持器官捐贈。（圖／翻攝自臉書）

▲林禹宏醫師透露，原本有一次可移植的機會，但因為種種因素且考量到風險，最後決定放棄。（資料照／翻攝自臉書）

記者張乃文／綜合報導

婦產科名醫林禹宏4年前罹患血癌，在接受親人骨髓移植後一度康復，不料1年多前突然出現多重器官排斥，甚至命危被送進ICU搶救，必須接受肺臟移植才能活下來。而苦苦等候的林醫師先前透過家人說明病況，今（12）則由他本人在臉書透露，事實上本月6日他原本有一次移植機會，沒想到最後仍須放棄。

本站日前報導，醫師林禹宏罹患血癌，正在等待合適器官讓肺臟得以重生，而先前原本就已經排到第一順位。不過，林禹宏醫師今透過臉書向關心他的親友們透露近期狀況。醫師提到，從去年12月3日住進加護病房至今，已是第100天，也是他裝葉克膜的第36天。

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醫師說，3月6日星期天，他本來有一次移植機會，護理師在下午4點半要求他開始禁食，而他一收到這個消息，也立即吿訴家人，更不禁激動的流下眼淚，「將近一年的等待，終於等到重生的這天。」後來，胸腔外科主任也向林禹宏吿知病人的詳細狀況。

就在林禹宏醫師與主任討論後，認為捐贈者的肺臟狀況不好，勉強移植風險太高，「最後決定放棄」。這個結果也讓醫師的心情急轉直下，他難掩失落的寫道「在加護病房已經躺了三個月，每天都期盼可以收到移植手術的通知，可是卻一而再，再而三的失望」。

林禹宏醫師說，眼看距離終點只差一點點，卻始終跑不到終點，但他想到自己在門診常遇到試管嬰兒做了好多年，甚至十年以上，或是做了十幾次都失敗最後在自己手上成功懷孕的案例，「如果她們都能夠堅持，我有什麼理由可以放棄？」

林禹宏醫師除了自我勉勵，也鼓勵大家，「很多事情不是看到希望才堅持，而是堅持才看到希望。」醫師坦言，裝置葉克膜的每一天都在跟時間賽跑，呼籲大家支持器官捐贈，並不是希望有人提早往生，每個人終究會面臨死亡，也希望如果那一天來臨的時候，「請考慮捐贈器官，讓生命可以延續，也讓愛可以傳下去。」

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林禹宏肺臟器官移植器官捐贈

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