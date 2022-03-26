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桃市本土+1　新北職場群聚擴大採檢確診...匡列4人

▲中央流行疫情指揮中心今天公布，桃市新增1例本土確診個案，衛生局指出，個案是新北市某職場群聚感染。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布，桃市新增1例本土確診個案，衛生局指出，個案是新北市某職場群聚感染。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心26日公布桃園市新增1例本土個案，市府衛生局指出，個案是新北市政府通報群聚感染事件擴大採檢驗出陽性，衛生局疫調後，匡列個案親密接觸者家人與朋友共4人進行隔離採檢作業，後續將持續疫調並追蹤接觸者檢驗結果。

中央流行疫情公布桃市新增1例確診個案，另有11例境外移入個案皆已安排就醫隔離，其中5位（案22606、22655-22658）為居檢期滿採檢陽性；4位（案22612、22665-22667）為落地採檢陽性；2位（案22613、22614）為居檢第3天快篩陽性安排PCR採檢後陽性確診。

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桃市衛生局表示，今天接獲新北市通報於某職場擴大採檢，驗出1例本土個案居住於桃園，衛生局立即展開疫調，個案（案22691）為19歲男性，於新北群聚事件職場工作，3月25日職場擴大採檢於今日PCR陽性確診，CT值16.10，目前無症狀，衛生局已快速掌握並匡列親密接觸者，包括其家人與朋友共計4人已進行隔離採檢作業，後續將持續疫調並追蹤接觸者檢驗情形。

▲桃市衛生局呼籲年長者盡早接種疫苗，以降低感染與重症風險。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃市衛生局呼籲年長者盡早接種疫苗，以降低感染與重症風險。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

衛生局強調，因全球疫情仍未減緩，加上鄰近縣市尚有群聚事件，呼籲市民務必提高警覺，加強落實個人相關防護措施。此外，因應COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播，疫苗完整接種十分重要，其中長者仍屬高風險族群，籲請盡早接種疫苗，以降低感染及重症風險。

為方便民眾就近接種，衛生局於百貨、賣場與交通節點設置「COVID-19疫苗隨到隨打站」，於3月22日至3月31日共計41場次，提供莫德納、高端疫苗隨到隨打接種服務，第一、二、三劑都可施打（隨到隨打站場次如下：https://reurl.cc/5GqA7v），或可至「桃園市政府防疫資訊網」（網址：https://covid-19.tycg.gov.tw/）查詢，呼籲符合接種資格者應踴躍接種，以提高自我保護力。

衛生局還說，桃園社區採檢站累計已採檢11萬9,290人，衛生局於中壢區中正公園及桃園區中路公園開設2處採檢站，持續進行社區健康監測，提醒民眾若曾出入確診者足跡場所，或覺得有採檢必要，皆可至社區採檢站採檢；若有發燒或上呼吸道症狀，請務必儘速就醫篩檢，才能早期監測，避免疫情擴散風險。如有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線0800-033-355洽詢。

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桃市新增1例個案新北職場群聚感染匡列4人隔離採檢

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