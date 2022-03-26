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18歲公民權複決投票綁九合一？　朱立倫：另找適當時間舉行

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

立法院昨（25日）表決通過18歲公民權修憲案，後續將交由公民複決，獲得965萬以上的同意票即正式通過，針對公民複決的時間是否要綁年底九合一大選，國民黨主席朱立倫26日受訪時表示，公投綁大選之前已經被民進黨否決，接下來應找一個適當的時間來舉行公民複決。

昨天院會表決前，民進黨團總召柯建銘喊話朱立倫「不要當逃兵總司令」，朱立倫今天回應，執政黨不斷的抹黑、羞辱在野黨，睜著眼說瞎話，18歲公民權是國民黨修憲主張的第一條，也是他最早提出來的主張，民進黨今天不但程序不正義，且對於大家關心的動物權、氣候權、內閣同意權，完全置之不理，才是修憲的逃兵。

被問到黨內對於18歲公民權是否意見分歧，朱立倫表示，黨籍委員對於18歲投票沒有意見，但是對於民進黨的鴨霸作風、不顧程序，以及沒有討論動物權、環境保護、氣候變遷、閣揆同意權等問題是有意見的。

公民複決門檻高，中選會將討論公民複決是否要與年底九合一大選合併舉行，朱立倫表示，每個政黨對於18歲公民權都有共識，大家要一起來努力推動，但很可惜，國民黨之前要求公投綁大選，在民進黨強力反對下已經被否決，他認為，接下來應找一個適當的時間來舉行公民複決。

朱立倫強調，公投、大選既然都分開了，這是民進黨的主張，也是中選會的主張，為什麼還要做這樣矛盾的作為呢？4個政黨都會支持，只要找一個適度的時間來推動，也是很好的事情。

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