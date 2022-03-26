快訊／準備好做台北市民的主人？陳時中笑回「還沒」　先做好2件事

▲陳時中出席《如果還有明天》公益串連記者會。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

「病人自主權立法」邁入3週年，24位名人聯合推出公益書籍《如果還有明天》翻轉生死文化，衛福部長陳時中、台北市長柯文者與立委蔣萬安均出席參與。陳時中在致詞時提到，「如果還有明天，要做生命的主人。」會後堵訪時被問及「準備好做台北市民的主人了嗎？」他大笑回，「還沒。」現在還是要先把防疫與政務做好。

陳時中在致詞時提到，病人自主權利法是讓病人有選擇權，上路3年仍在累積相關經驗，一步步往前走。而隨著時代變化，衛福部也在思考如何做滾動式調整，讓法案能夠更好。最後他更提到，「如果還有明天，要做生命的主人；沒有明天的話，就要活在當下。」

今日上午活動為藍白綠大集結，陳時中、柯文哲與蔣萬安於同排卻不相鄰，中間分別隔了孫效智與楊玉欣。陳時中與蔣萬安十分熱絡，先拱手再握手，但與柯文哲卻零互動。陳時中會接受媒體堵訪，被問及與蔣萬安聊天內容？他表示，自己是與他溝通精神衛生法的修法進度，會盡量尊重公聽會中人民團體倡議建議，讓這部法更完善。

近日本土群聚連爆，被問及是否會影響4月邊境解封降為7天的進度？陳時中回應，從10天減到7天原本就沒有時間表，需要在3/17後觀察一陣子，才能做下一步決定。而目前境外移入雖多，但防疫量能充足，昨日89名落地篩陽病人只有4人進到醫院，其他都送往集中檢疫所或防疫旅館隔離。

最後被問及參選議題時，陳時中先大笑答「還沒」。面對媒體近一步什麼時候才準備好？陳時中表示，「還沒有真正做準備」目前還是要先做好2件事，完成立院本會期共提了12個法案審查，二為做好防疫，現在經濟防疫模式還在展開中，很多事情需要監控、模擬策劃，加上與專家學者討論，都是目前很重要的事。