藝人斜槓美勞老師！恐龍家長嗆「我林右昌阿伯」　還要校長處理她

▲藝人白白（白馨儒）。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

藝人白白（白馨儒）除了演藝事業外，還有擔任基隆某國小美勞老師、基隆市警察局預防犯罪宣導大使。不過她最近在學校碰到恐龍家長，因不滿白白給他小孩成績60分，要求更改之外，還對白白嗆聲說「基隆市長林右昌都要叫他阿伯」，甚至要校長好好處理她。

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▲藝人白白抱怨遇到恐龍家長。（圖／翻攝爆料公社，下同）

白白在臉書社團爆料公社發文訴苦，透露因她給一位學生美術成績60分，對方家長到校來理論。白白說，她跟家長解釋，因為學生作品沒達到基本要求，詢問學生後卻堅持不改，上課時小孩也始終背對她、問問題也沒反應，所以才會給60分。

▲白白貼出學生回饋單，自認教學沒有問題。

但這些解釋對方家長都不想聽，只說因為60分自己小孩很難過，而校長也不挺自家老師，順著家長要求說「3月底給交代」，也就是要更改小孩分數的意思。校長最後還對白白說「家長要離開前跟他說『基隆市長林右昌看到他都要叫他阿伯！希望校長好好處理我！然後家長也去調查過我的背景！』」

▲網友認為白白遇到恐龍家長，替她抱不平。

這句話讓白白感到相當無奈，認為自己的專業背人在地上踩踏「還有像似連環巴掌的羞辱！自己像個廢物垃圾般 卑賤如塵土，任人踐踏！！！」、「家庭素養很重要 教育不是只有老師的事情。」