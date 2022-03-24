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開冰箱驚見「異色」蓮霧　網狂歪樓：被地震嚇到掉色

▲有網友將蓮霧放進冰箱幾天後，發現顏色出現變化。（圖／翻攝Facebook／爆料公社）

▲有網友將蓮霧放進冰箱幾天後，發現顏色出現變化。（圖／翻攝Facebook／爆料公社）

記者隋昊志／綜合報導

一名女網友將蓮霧放在冰箱，沒想到隔了幾天打開竟發現，原本紅色的表皮竟然出現「異色」，讓她傻眼將照片PO文詢問「發生什麼事」？文章引起不少網友留言回應，沒想到幾乎一面倒歪樓，還有人笑稱，「被地震嚇到顏色都掉了」。

▲有網友將蓮霧放進冰箱幾天後，發現顏色出現變化。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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▲蓮霧出現2種顏色。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

有網友在臉書爆系社團PO出一張蓮霧照，只見放在冰箱內的蓮霧出現2種顏色，原本應該紅色的部分也僅剩下1/3，這讓原PO不解，「為什麼本來是紅色的蓮霧放幾天後卻變成這樣？這能吃嗎！發生什麼事了？」

少見的「異色」蓮霧引起不少網友紛紛歪樓留言，「就跟染髮一樣啊，三個月要補染一次」、「蓮霧這種東西啊，每隔一段時間就得蛻皮一次，就跟蛇一樣，蛻皮越多次吃起來就會越甜越脆」、「等太久，自己卸妝了」、「這是動物系惡魔果實」、「沒有聽過冷到臉色發白？我懷疑你們涉嫌虐待蓮霧唷」、「紅色是曬傷，傷好顏色就變回來啦」、「美白針效用慢了一點啦」。

對於蓮霧褪色的狀況，郵政醫院營養師黃淑惠表示，一般而言，蓮霧的花青素褪色較有可能是受到高溫影響，從該張照片來看，蓮霧可能是在較高的室溫中已有一段時間後才放入冰箱；此外，該顆蓮霧上有出現一些白點，也可能是水痕殘留加上蓮霧本身有些許損傷，才導致花青素的褪色，還有可能蓮霧本身就是偏淺色的品種。

近日台灣地震頻傳引起關注，也有網友搭上時事笑說，「被地震嚇到臉色蒼白了」、「地震嚇到顏色都掉了」、「地震搖這麼大，臉色能不白嗎？」、「被地震嚇到的蓮霧」、「連震把紅色素震掉了」。

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