西門町日曬房「針孔偷拍」10女裸養肌　色員工下場出爐

▲西門町日曬房女客人被偷拍，員工被判刑10個月徒刑。（圖／翻攝爆料公社）

記者葉國吏／綜合報導

台北市西門町某健身房的日曬房2020年9月19日爆出，一名劉姓男員工使用裝有針孔的手錶，偷拍女性顧客的裸體，受害者至少6人。事後約有15名女子對劉男提告，台北地院依7個妨害秘密罪判劉男合併執行10月徒刑，可易科罰金30萬元。

一名陳姓女子於臉書「爆料公社」發文指出，自己與呂姓女友人約好到日曬房使用日曬機，當天她先抵達，在外面和劉姓男員工聊天，隨後進入1號房使用機器，沒想到15分鐘後有員警上門，呂女這才從日曬機2號房出來說「裡面好像有偷拍手錶」，而劉男立馬辯稱是客人遺留，將會配合調查，並安撫她們。

陳女說，她在等待員警蒐證期間非常驚慌，想到曾去過該店6、7次，且都會在牆上的掛鉤發現手錶，當初以為是上一位客人遺漏，並沒想太多，印象中曾看過黑色款式，與這次發現的咖啡色不同。

事後劉男不斷私訊向陳女道歉，表示自己9月才買錶偷拍，陳女是他的朋友，一般人不會想做偷拍朋友的事，愧疚感已讓他3天吃不下飯，願意用100萬私下和解，「拜託我現在真的好痛苦。」

員警鑑定手錶後，發現共有上百個檔案，且拍攝到劉男橋角度的畫面，並能推測拍攝時間是從2019年底至2020年9月19日，依妨害秘密罪嫌移送北檢偵辦。全案曝光後，共有15名女子因懷疑自己遭偷拍，接續對劉男提出告訴。

近日台北地院判決，認定劉男對一明女子2個月內偷拍6次，依妨害秘密最判3個月有期徒刑；其餘6名女子偷拍1至2次不等，各依6個妨害秘密罪判2個月徒刑，合併應執行10個月，可易科罰金30萬元。