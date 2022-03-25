女學生遭撞倒拖暗巷性侵！高雄男落網竟回「認錯人」：太像前女友

▲高雄女學生遭到撞倒，被拖到暗巷性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）



記者柯振中／綜合報導

高雄前鎮16日發生性侵案件，女高中生清晨準備搭車去上學，遭到36歲的黃姓油漆工撞倒，隨後又被壓在地上性侵，1、2分鐘後對方才停手。警方循線逮到人，黃男非但沒否認罪行，還扯女高中生「長得像前女友」，加上精神狀況不佳才犯案。檢方則認為，黃嫌犯案後刻意變裝躲避，認定有逃亡、滅證之虞，向法院聲押獲准。

16歲的女學生小花（化名）16日凌晨5點多出門，準備到捷運站搭車去學校，沒想到黃男騎機車上前將小花撞倒，接著將人拖到暗巷去壓倒在地，摀住嘴性侵得逞。

直到過了1、2分鐘，有路人聽到小花的哭聲，跑過來查看，黃男才收手，嘴裡喊著「不要跟他在一起」，接著騎車逃離現場。小花遭到性侵，嚇得跑回家找父母哭訴，爸爸也氣得帶人到警局報案。警方接獲通報，立刻展開調查，調閱案發現場附近的監視器，對犯嫌展開追緝。

▼女學生遭到撞倒性侵，嫌犯竟稱「長得像我前女友」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



經過7天的調查，警方發現住在大寮區、36歲的黃姓男子相當可疑，當天出門前，黃男用2頂安全帽遮住車牌，穿著了黑色衣褲、戴工業手套出門，犯案後換掉全身衣物，改穿灰色上衣、淺色牛仔褲，犯案當下還記得戴著手套，避免留下指紋，企圖躲避追緝，經過黃男哥哥、爸爸的指認，確認監視器畫面中是本人。

警方前往黃男所在處搜索，找到了白色工業手套、變裝衣物等證據，黃男也坦承犯行，被帶回警局偵訊。黃男到案後，坦承性侵女學生，但他解釋，因為媽媽最近生病了，他需要服藥才能休息，精神狀況不佳，加上該名女學生長得像前女友，他不小心認錯了，才會犯下這種事，感到非常後悔。

不過，檢方複訊後認為，黃男平時從事洗車業，有竊盜前科，此次犯案前與女學生並不認識，屬於隨機犯案，犯案前特地掛安全帽遮住車牌、犯案後還變裝、企圖躲避追緝，有再犯與逃亡之虞，向法院聲押獲准。

事件引起極大關注，高雄市長陳其邁得知消息，指示教育局、警察局、社會局等局處，啟動相關機制，避免類似狀況再度發生，並積極提供遇害女學生協助、包含輔導等措施。

教育局則說，已經開始追蹤這起案件，提供心理諮商等服務，並要求校園周邊強化安全維護、建立巡邏熱點，學生上下課時，也要保持警惕。

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