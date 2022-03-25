馬力波劇院至少300死！接納千人避難　卻被俄軍轟成廢墟

▲馬力波劇院外頭噴「有小孩」字樣，俄軍仍轟炸。（圖／翻攝Maxar／TELEGRAM）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭南部大城馬力波逾千名市民16日躲進一間大劇院躲避戰火，儘管在劇院外地板上塗上「小孩」字樣，但卻遭俄軍轟炸，建築物受損嚴重。當地官員25日表示，至少有300人在這起事件中喪生。

衛報報導，外傳當時有約1300人在劇院建築物內部避難，僅150名倖存者從廢墟中逃出。有消息指，大多數人當時都躲在舞台下方躲避炮擊，但遇襲後墜落的瓦礫堆擋住逃生出路。馬力波市議會發言人25日上午透過聲明表示，「不幸的是，依據目擊者提供的訊息，馬力波大劇院大約有300人死於俄羅斯軍機轟炸」。

聲明指出，「直到最後，我都不願相信這個噩耗，直到最後，我仍想相信所有人都能成功逃脫，但事發當下在建築物內部的人說，情況並非如此」，這間劇院一直以來都是這座城市的標誌，是大家約會、見面經常提及的地方，但如今劇院已經不存在。

▼烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）先前轉發劇院遇襲前後的對比照。

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

另據BBC報導，馬力波劇院真實死傷數字先前並未公布，因當地仍處於俄軍炮轟之中，使得當地狀況難以查證。不過現在烏克蘭官員表示，這場襲擊事件可能已經造成300人死亡。烏克蘭官員先前指責俄羅斯發動襲擊，而俄羅斯則是否認攻擊劇院。

美聯社指出，目前還不清楚緊急救援人員是否已完成相關作業，目擊者是如何取得此龐大死亡人數統計資料也尚待釐清。

初稿：1726

更新：1812

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