台中國一生墜樓原因曝！午睡被麻吉噴水爆衝突　疑怕驚動父母釀悲劇

▲台中一名國一男生昨天跳樓輕生，校方初步懷疑是和好友發生口角引起。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區某國中1名男學生，昨天中午從5樓教室走廊墜樓，校方和家長都不知原因，學校事後找來班上幾個好同學詢問，初步懷疑是前一天午休時，一名好朋友拿水槍嬉鬧噴水在男學生身上，想要叫醒他，不料卻惹得男學生不高興，2人發生口角，導師為了排解糾紛，決定叫雙方家長到校，廖生可能怕驚動到父母，才選擇如此激烈手段。

該名男學生昨天中午和3名同學一起上廁所後墜樓，由於該名男學生人緣好，是班上小老師，因為輔導同學功課，在一個學期就記4次嘉獎，擅長籃球，功課中等，但家長並沒有嚴格要求功課，父親還說，前一晚父子倆還一起看電視吃東西，毫無異狀，校方和家長都不知為何如此。

校方利用下午段考結束，找來班上幾個交情好的同學一一詢問，初步掌握事發過程，前一天午休過後準備要上課，一名跟廖生平常就打打鬧鬧的好朋友，發現廖還在睡覺，於是拿水槍往廖身上噴，嬉鬧式的要叫醒廖，2人發生口角，吵到連導師都介入排解。導師事後決定叫雙方家長到校溝通，可能是廖生覺得驚動到父母，對不起父母，才做出錯誤決定。

校方也發聲明稿澄清，發生墜樓的真正原因還需進一步釐清，有關媒體報導，學生記過並非事實，另疑似涉及霸凌的部分，經初步調查尚未有此情形，希望不要再以訛傳訛，以免造成更多的傷害。

校方針對此一事件說明全文：

有關本校3月24日意外事件發生後，立即啟動緊急應變措施：陪同送醫急救、通知家長並到院關懷慰問、校安通報、專輔老師入班安撫學生、調整教室位置、安排少數目睹事件同學諮商輔導、提供全校學生安心文宣、配合警政系統調閱監視影像，晚間再到案生家中慰問親屬，並將提供相關協助。

3月23日學生之間曾發生糾紛，經學校詢問發生經過後，依程序通知雙方家長。該生平日在校表現正常，發生墜樓的真正原因還需進一步釐清，有關媒體報導，學生記過並非事實，另疑似涉及霸凌的部分，經初步調查尚未有指認情形，若有助於釐清原委的訊息，也請求訊息掌握者主動提供校方相關證據；為了彰顯公正，本校亦將依程序啟動外部調查。

這件意外令人悲傷、難過與遺憾，此時最需要的是彼此關懷，提供愛與支持，不要再以訛傳訛，以免造成更多的傷害。請大家共同陪伴孩子們走過艱難的時刻。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

