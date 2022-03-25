性侵害傳播妹害輕生亡！男遭私刑滿臉血　他說法疑點太多被羈押

▲賴男涉嫌性侵張女，導致其墜樓身亡，因而遭張女的梁姓前男友等人私刑教育、下跪道歉。（圖／翻攝自網路）



記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

日前網路流傳一段影片，一名賴姓男子遭梁姓男子等9人打得滿臉是血，並下跪道歉，承認他因性侵一名張姓女子，害對方墜樓身亡。檢警獲報後，22日也循線帶回涉案梁男等9人，依妨害秩序罪，諭令梁男以12萬元交保，其他涉案人分別以8到12萬元交保，另4人請回、1人限制住居；同時也針對賴男是否有性侵之罪嫌另案偵辦，不過賴男到案後，遭檢方認定有逃亡、串供之虞，向法院聲押獲准。

還原整起事件，據悉26歲來自單親家庭的張姓女子，在台中地區從事傳播工作，精神狀況不佳，並曾被通報有自殘紀錄，平時有服用身心科醫師所開立的藥物控制，不料本月20日，張女和賴男到KTV消費後，凌晨5點一起前往西屯區某汽車旅館，並在上午11時許離開。

事後張女卻向27歲的梁姓前男友與多名友人，哭訴自己慘遭賴男性侵，梁男等人先是安撫張女，見其情緒平復後才離開，未料張女卻在租屋處墜樓身亡。

這也讓梁男等人氣得欲找賴男出來對峙，在21日清晨五點於西屯區某茶館內找到賴男，隨即將人拖出店外痛毆，並強押賴男下跪，公布其聯絡資訊，要賴男承認他涉嫌性侵張女，導致張女慘死，也要求賴男到張女靈堂道歉，並向警方自首。

警方獲報後，也循線通知梁男等涉案9人到案說明，依傷害罪等移送地檢署偵辦；檢警漏夜偵訊後，諭知梁男以12萬元交保，其餘涉案人士分別以8至12萬元交保，另4人請回、1人限制住居，而針對賴男是否有性侵張女一案，則另案偵辦。

不過台中地檢署偵辦賴男是否有性侵一案時，認為賴男涉案重大，有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。