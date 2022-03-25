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社會 社會焦點 保障人權

台中國一男生墜樓亡...網傳曾遭霸凌　校長：人緣很好的小老師

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區某國中1名一年級男生昨天中午有說有笑的和3名同學一起上廁所，4人走出廁所不久，一人竟然在同學面前墜樓身亡，同學驚嚇不已，該名學生人緣好，是班上小老師，小學是籃球隊，功課中等，但家長並沒有嚴格要求功課，父親還說，前一晚父子倆還一起看電視吃東西，毫無異狀，校方和父母都不解原因，校長則說，中午考完段考後，會找來和他較好同學詢問最近有無煩心事，希望能找出原因。

網傳該名學生曾被同學霸凌，但校長強調廖生在學校不但沒有被霸凌，反而人緣很好，和同學相處融洽，還因為擔任班上小老師，輔導同學功課，在一個學期就記4次嘉獎，非常不容易。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲昨日台中某國中驚傳國1男學生墜樓，原因校方釐清當中 。（圖／民眾提供）

校長表示，昨天事發後立刻拜訪父母，學生父親說，家庭狀況小康、正常，小孩功課中等，但家長對功課並不會嚴格要求，小孩擅長體育，小學是籃球隊，上了國中才沒繼續打，前一晚父子倆還一起看電視聊天，根本毫無異狀。

校長說，校園內雖然裝有監視器，但剛好未拍到墜樓地點，因此確切事發原因是否為意外或其他情形還不清楚，今天中午段考完，下午會向相關同學詢問，希望能找出墜樓原因。

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