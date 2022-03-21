提早6分鐘調漲油價！高雄這處加油站亂搞　中油道歉說話了

▲中油高雄十全店被投訴提前5分鐘漲價油資，中油道歉了。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中油高雄十全店遭一名消費者投訴，原訂2月28日0點調漲油價，卻在2月27日深夜11點54分就提前調漲0.5元，且跟加油站員工反應也沒獲得回應。對此，該間加油站幹部坦承員工疏失，站方願意補償差價，也會加送洗車，歡迎當天4位受影響的消費者回來。

該名投訴者張小姐2月27日晚間11點54分到中油高雄十全站加油，可是看到發票才發現，95無鉛汽油每公升的價格是32.2元，這已經原訂2月28日調漲0.5元後的新價格。

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她第一時間跟加油站員工反應，但員工僅表示，因為怕等等有加油車潮，怕電腦有時間差，所以提早調整油價，接著就轉身離開，完全沒有後續處理。

▲中油高雄十全店被投訴提前5分鐘漲價油資，當天有4名消費者受到影響。（圖／記者吳世龍翻攝）

該間加油站不具名幹部對此事坦承疏失，也認為員工提早調整油價的作法，會造成外界感覺公司信用有問題，後續已經加強教育。

幹部表示，會教導大夜班員工，遇到調整油價時，若是調漲，就會延後到深夜12點之後再調整；若是調降，則會提前調整，讓消費者不會吃虧。

據了解，當天受到提前調整油價影響的消費者共有4名，人工加油2筆，自助加油2筆，站方將補償差額外，也歡迎4位客人回來，會送他們免費洗車。