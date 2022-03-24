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花蓮引燃！全中運聖火繞台　首站離島接續逆時針環台

▲活力開場，展現象徵勝利的力與美。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活力開場，展現象徵勝利的力與美。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「洄瀾逐夢、競在花蓮」，今年全國中等學校運動會聖火引燃，23日傍晚於花蓮日出廣場舉行，花蓮縣長徐榛蔚與教育部參事葉丁鵬、達固部灣撒固兒部落撒奇萊雅族頭目林昭雄遵循古法，取出第一道火苗，由藝人畢書盡及跆拳道國手蔡念恩遞上聖火火炬，徐榛蔚縣長、葉丁鵬參事、林昭雄頭目共同引燃母火，將聖火交接予聖火隊，為全中運隆重揭開序幕。

▲活力開場，展現象徵勝利的力與美。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼遵循古法，取出第一道火苗。

縣長徐榛蔚感性表示，教育部肯定花蓮縣舉辦全民運的成果，這次舉辦全中運要感謝來自各方面的協助，透過舉辦全國性賽事讓花蓮成為一個共榮共好和諧的地方，希望讓大家看到花蓮的進步，在有國際標準的場地之後，接下來希望舉辦符合國際認證的賽事。

▲活力開場，展現象徵勝利的力與美。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚接著說，花蓮為第一道曙光照耀之地，擁有得天獨厚的自然環境，成為國內旅遊首選城市，用體育帶動地方觀光產業鏈，讓經濟有感提升；在全中運資格賽期間，民宿和旅館爆滿，這就是一個體育結合觀光的印證。

教育部參事葉丁鵬表示，今年全國中等學校運動會有20個縣市，一萬多位選手參與，並感謝徐榛蔚縣長貼心、耐心地籌備準備工作，以及花蓮縣民熱情地擁抱一萬多位選手，並預祝大會圓滿順利成功。

▲活力開場，展現象徵勝利的力與美。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼聖火交接予聖火隊，為全中運隆重揭開序幕。

儀式高潮由本屆大會執行委員會主任委員徐榛蔚縣長、教育部葉丁鵬參事及撒奇萊雅族林昭雄頭目，以撒奇萊雅族古禮祈求接引母火進行引燃儀式，開啟全中運的全台灣聖火傳遞旅程並祈求111年全中運一切順利。

此次聖火傳遞於3月24日開始全台傳遞，聖火傳遞首站將接續由離島連江縣、金門縣、澎湖縣，再回到本島將以逆時針方向進行全國及離島聖火傳遞，於12日回到花蓮縣境內傳遞，祝福運動場上所有運動員在比賽中都能有最好的狀態與成績。

▲活力開場，展現象徵勝利的力與美。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府說明，今年全中運LOGO設計以太陽的故鄉與城市DNA為理念，將縣徽融合聖火點燃及獲獎榮耀等多種元素，吉祥物以花蓮縣鳥朱鸝，展現花蓮在地特色之美，可愛文青風格展現親近溫和的個性，象徵花蓮是友善且具人文溫度的地方，給予選手們加油打氣，陪伴選手們向前的好夥伴。

從4月16日至4月21日共計6天的比賽，競賽項目共有23項，包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇、龍舟、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰。
 

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