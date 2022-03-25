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拜登今赴波蘭邊境「距烏克蘭僅80km」　會見難民與美駐軍

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）25日將前往波蘭東南部邊境城市熱舒夫，此地距離烏克蘭僅約80公里，預計與烏克蘭難民會面，表明西方社會反對俄羅斯入侵的決心。拜登此行也會與美國駐軍見面，並於26日與波蘭總統杜達舉行雙邊會談。

綜合CNN、法新社報導，拜登25日結束與歐盟執委會主席范德賴恩後，就會搭乘空軍一號前往波蘭邊境城市熱舒夫（Rzeszow），屆時波蘭總統杜達（Andrzej Duda）將親自當地迎接。依據行程，拜登除了聽取烏俄戰事人道主義相關簡報，也要會見駐紮波蘭的美軍第82空降師（82nd Airborne Division）成員，接著就會前往華沙。

白宮表示，拜登此次出訪波蘭旨在凸顯俄羅斯入侵烏克蘭所引爆的大規模難民危機。依據聯合國難民署22日數據，迄今已有超過350萬名難民逃離烏克蘭，其中絕大多數前往鄰近國家。已知至少有200萬名烏克蘭人越境抵達波蘭，但其中許多人並未留在當地，而是繼續前往其他國家。

拜登將會見烏克蘭難民，但確切時間地點仍未知。到了26日，他會與波蘭總統杜達見面進行雙邊會談，並在登機返美之前，將在當地向波蘭人民發表談話。

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