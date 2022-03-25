俄羅斯快要玩完了？　美國防官員曝：俄軍精確導引飛彈即將耗盡

▲俄軍具精準打擊能力的飛彈即將耗盡，圖為烏克蘭士兵在基輔郊區手持反坦克武器。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭的「特殊軍事行動」已邁入1個月，不過至今遲遲無法拿下烏克蘭首都基輔。美國國防部一名高級官員從掌握的情資分析，俄軍具備精準導引打擊能力的飛彈即將耗盡，未來恐怕只能使用傳統大砲、炸彈執行攻擊計畫，而莫斯科當局未來將會後悔攻打烏克蘭。

根據《衛報》、《路透社》，美國國防部一名掌握情資的高級官員於當地時間24日表示，俄羅斯具備精準打擊能力的導彈即將用罄，未來在對烏克蘭的軍事行動上恐更加依賴傳統的大砲與啞彈，無法像先前一樣命中特定目標。先前美國3名官員稱，俄軍的精準打擊導彈失敗率高達6成，且部隊傷亡慘重。

美國國防部政策主管次長卡爾（Colin Kahl）也於24日表示，未來莫斯科當局將會對入侵烏克蘭的軍事舉動感到「後悔無比」，因為俄羅斯未來在軍事、政治、經濟、地緣政治上將會顯得更加脆弱，且在國際社會也會變得更加孤立，而俄羅斯入侵烏克蘭的舉動顯然成為中國的戰略負擔。

卡爾分析，俄羅斯總統普丁並不打算擴張戰線，與北約組織（NATO）成員國發生全面性的軍事衝突。另外，卡爾也透露，美國國防部預料將在即將實施的戰略評估中，宣布俄羅斯是具有「嚴重威脅」（an acute threat）的國家，不過俄羅斯並不像中國一樣會對美國構成長期性的體制挑戰。

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