守住了！俄「包夾基輔」計劃失敗　烏克蘭：俄軍痛失50%兵力急撤

▲俄軍據稱已損失逾5成兵力，迫使他們必須撤出部分部隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭武裝部隊總參謀部公開烏俄最新戰情，聲稱俄軍截至當地24日晚間10點，仍無法實現包夾基輔的目標，且由於俄軍已損失逾50%兵力，因此俄軍目前已將部分部隊撤離烏克蘭。

據《衛報》報導，烏克蘭官員指出，俄羅斯進攻基輔的計劃至今仍無法取得重大進展；原本俄軍炸毀北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）連接基輔的一條重要橋梁，試圖包圍切爾尼戈夫，並切斷烏克蘭往基輔運送物資與疏散平民的通道，但目前相關計劃也並未成功。

官員也表示，俄羅斯目前已包圍烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）和第二大城哈爾科夫（Kharkiv），並摧毀了當地的民用基礎設施；俄軍的下一步是試圖再次進攻位於基輔東部的布羅瓦里（Brovary），以及基輔北部的鮑里斯波爾（Boryspil），好從這2個方向包圍基輔。

軍方聲稱，目前俄軍已將部分部隊撤離烏克蘭，因為「俄軍已損失超過50%的兵力」，而俄國可能會調動預備役部隊或持續訓練新兵來補齊相關人力。

另外，烏克蘭也證實，軍方已摧毀了俄軍停泊在別爾江斯克（Berdyansk）的3艘登陸艦：「薩托夫號」（Saratov）、「凱撒庫尼科夫號」（Caesar Kunikov）和「新切爾卡斯克號」（Novocherkassk）。