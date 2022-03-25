徐立信處理陳情案惹怨　校長開會時稱「不要投徐X信議員」

▲台北市長柯文哲赴市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

柯市府行政不中立爆料不斷，台北市議員徐立信25日自爆，因處理陳情案，引來螢橋國中校長不滿，後者事後竟在校內會議公開表示「不要投徐X信議員」，涉違反行政中立。對此，台北市長柯文哲表示，「該怎麼辦就怎辦」；教育局長曾燦金則承諾會徹查究責。

無黨籍台北市議員徐立信指出，先前接獲螢橋國中內附設幼兒園孩童家長的陳情，指無法使用國中的校內操場，幼兒園家長還多次被國中的校務組長阻攔。徐因此前往關切、詢問校方，國中校長卻在某次內部會議提到疑違反行政中立說法；接著他也在議場播放錄音檔，螢橋國中校長在校內會議中公開表示，「中正區某議員，請你們以後千萬不要選他，徐X信議員，這件事他有來關心，因家長有跟他陳情」。

徐立信說，只是詢問校方關於民眾陳情案，跟校方提到是公事，過程中沒語氣不佳，也沒有介入學校運作人事採購任何案件，完全就是處理民眾陳情公事，不清楚校長為何在內部會議提到此種說法。對此，柯文哲沉默許久後表示，「該怎麼辦就怎麼辦」；北市教育局長曾燦金說，會究責、徹查。

螢橋國中校長歐陽秀幸事後受訪表示，錄音檔內容是在去年導師會議，約10多人在場，因當時要處理國中生及幼兒園使用操場協調問題，事務較繁雜，一時思慮不周、失言，才在會議內提到相關字詞。

歐陽秀幸說，相關爭議目前已經協調完成，稍早也有跟議員解釋致歉，並獲得諒解，再次強調對議員非常不好意思。

教育局表示，下週將派員至學校調查，若有違反行政中立法等相關法規，將視情節議處，若查證屬實，也會把案件移送入校長成績考核委員會討論。