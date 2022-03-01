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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨高市議員拚提名35人　協調不成靠初選「新人對決現任」

▲▼高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

2022年直轄市民進黨市議員提名初選作業即將舉行，高雄市要拚議會席次過半，預計提名35人。市黨部主委趙天麟今天指出，只要登記參選人多於選區提名名額且協調不成，都將以初選程序決定提名人選，現任、新人皆需一律接受民意洗禮，期勉黨內老幹、新枝努力爭取民眾認同，通過初選成為民進黨議會過半的最強戰隊。

趙天麟特別強調，民進黨並未有現任優先提名制度，資深與新人都得一起拼初選民調。他以大旗美選區為例，將有現任林富寶議員及已表態的4位新人，合計5位人選角逐預計提名的2席名額，趙天麟也以此例說明媒體對於民進黨有現任優先的報導並不確實。

▲▼立委趙天麟。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲市黨部主委趙天麟今天指出，只要登記參選人多於選區提名名額且協調不成，都將以初選程序決定提名人選。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨2022年直轄市議員提名初選已經排訂日程，3月2日中執會將議決各選區提名名額，並決定登記費、保證金及民調費數額。

3月14日發布選舉公告、公告候選人登記日期及必備事項，3月21日至3月25日於各縣市黨部受理擬參選人領表、登記。4月11日至5月31日為黨內初選民調期間，中執會擬訂6月8日公告直轄市提名名單。

趙天麟表示，民進黨選對會日前認同高雄市黨部執委會建議提名35人，3月2日中執會將議決確認。民進黨要力拚高雄市議會席次過半，才能力挺市長陳其邁連任施政大刀闊斧加速邁進。

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