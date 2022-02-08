力拚議員席次過半直攻議長大位　高市民進黨建議提名35人

▲高雄市議會。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

2022年九合一選舉年底登場，民進黨高雄市黨部今（8）日召開執行委員會議，建議提名35名市議員參選人。立委兼任黨部主委趙天麟表示，民進黨要力拚議會席次過半以取得議長大位，全力協助市長陳其邁為高雄打下更好的政治環境基礎。

民進黨2018年市議員選舉提名37席，但是受到韓流的影響當選25席，也錯失議長大位。趙天麟表示，近兩年中央及地方政府攜手合作，高雄市招商引資有成，也得到多項重大建設挹注，在陳其邁亮眼的政績帶領下，民進黨有信心年底選戰會創佳績。

▲趙天麟表示，民進黨要力拚議會席次過半以取得議長大位，全力協助市長陳其邁為高雄打下更好的政治環境基礎。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

針對議會提名席次，高雄市黨部執委考量讓泛綠小黨也有當選席次，依不同選區採保守、積極並用策略，堅定要取得議會主導權並要讓泛綠席次極大化，以利民進黨在高雄奠定更好的政治環境基礎，才有利於高雄轉型、建設大邁進。執委會做出提名35人的建議並將提報中央黨部核定。

趙天麟指出，民進黨記取2018年選舉挫敗的教訓，今年底的選務會更謹慎因應，務必成功輔選提名參選人，才能確保產業轉型、高雄起飛。他說，陳其邁執政朝小野大，多數國民黨籍議員為反對而反對，杯葛市政總預算是在阻礙高雄市的建設發展，呼籲市民用選票終結議會亂象，才能為高雄建立百年的發展基業。

高雄市議會應選66席，目前民進黨25席，黨團含山地原住民市議員范織欽、台聯市議員吳銘賜共有27人。