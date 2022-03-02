母獄中操盤！23歲最年輕議員上任就涉貪　黃捷怒轟：恬不知恥

▲前高雄市議員陳粹鑾（右）涉嫌詐領助理費遭判刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

前高雄市議員陳粹鑾2018年因涉嫌向市議會詐領3萬元差旅費，遭判刑3年8月定讞入監服刑，但她順利培養女兒鄭安秝接棒，讓女兒在23歲就當選全台最年輕市議員。不料又被查出在服刑期間，涉嫌遙控鄭安秝詐領440多萬的助理費，遭判10年5月徒刑。對此，高雄市議員黃捷怒轟，鳳山不要詐財議員母女檔，全家都在貪，實在恬不知恥。

黃捷指出，政治本應為人民服務，她和服務團隊每天都忙市政監督，協助民眾陳情案，雖常有分身乏術之慨，但一心只想把選服做到最好，幫助到最多人。



但看到這種「一人當選全家貪，媽媽貪完小孩貪」，甚至連未成年者都用來當作詐領助理費的人頭，都已經坐牢了還敢繼續貪，到底是把人民的納稅錢當作什麼？黃捷怒轟，連助理費這種公費都貪，又怎麼能放心讓這種人審查市府一年幾千億的預算呢？



黃捷表示，選民給年輕人機會，就是希望能展現清新健康有活力的一面，為傳統的政治注入活水。身為「全國最年輕市議員」，幹的卻是詐領公費的不法勾當，實在令人不齒。

▲23歲最年輕議員上任就涉貪，黃捷怒轟：鳳山不要「詐財母女檔」。（圖／記者賴文萱翻攝）

國民黨籍的陳粹鑾曾任兩屆高雄縣議員，縣市合併後又兩度當選高雄市議員，她被控在2014年2月24日至26日期間並未參與任何經建考察有關活動，卻拿著不實的3萬元收據，向高雄市議會詐領3萬元差旅費，全案一、二審均被依公務員利用職務機會詐取財物罪判刑3年8月，最高法院於2018年7月駁回定讞，陳也入監服刑。

不過，陳粹鑾在入監服刑前，也順利把政治棒子交給女兒鄭安秝，讓鄭在2018年底以23歲的年紀順利當選，成為全國最年輕的市議員。

不料，檢調在2019年隨即接獲檢舉，指鄭安秝疑似利用人頭詐領助理費，且不法金額高達數百萬元，檢方搜索鄭安秝服務處及住家等6個地點後，同步約談鄭安秝、服務處王姓主任及人頭助理等12人到案後，訊後依貪污罪諭令鄭安秝30萬元交保候傳，王姓主任則被羈押禁見。

檢方懷疑全案可能與鄭母陳粹鑾有關，搜索時同步提訊仍在監服刑的陳粹鑾到庭偵訊，檢方查出陳粹鑾在從高雄縣議員任內開始，就涉嫌透過借名申報、浮報薪酬等手法，詐領助理費高達440多萬，偵訊後依貪污治罪條例等罪將陳粹鑾、王姓主任和鄭安秝弟弟等人提起公訴，鄭安秝則處分不起訴。

高雄地院審理時，王姓服務處主任和鄭安秝的弟弟都坦承有使公務員登載不實的犯行，法官認為王姓主任和鄭安秝弟弟是聽命行事或子隨母命，陳粹鑾才是真正操控之人，但她辯稱一切都是「捏造而來」，不見悔意，因此依貪污治罪條例重判陳粹鑾徒刑10年5個月，王姓服務處主任2年6個月，鄭安秝弟弟1年4個月，全案可上訴。