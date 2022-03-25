17人攀能高安東軍山協作失聯　家屬質疑遭登山隊丟包

▲南投登能高縱走1名高山協作失聯消防隊挺進搜尋。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／南投報導

一支17人登山隊19日預計攀登能高、安東軍山，22日由奧萬大森林遊樂區下山，其中1名紀姓高山協作卻因此失聯，家屬也質疑登山隊丟包，昨日南投縣消防局據報後派遣第二大隊3名警消與4名家屬由奧萬大入山搜尋，初步研判可能受困在第一獵寮溪流附近，因溪水暴漲，無法渡溪下山，今天將涉溪挺進持續搜尋。

消防局表示，這一行17人登山隊伍，自3月19日自屯原登山口入山，預計攀登能高、安東軍山，3月21日早上約莫8時，谷姓領隊及紀姓協作率隊一同通過光頭山斷崖後，谷領隊先與其他15名山友持續趕往三叉營地，紀姓協作壓隊在後方走，因得知山區氣候即將轉惡劣，谷姓領隊與其他15名山友，3月22日轉而前往奧萬大國家森林，但卻遲遲等不到壓隊的紀姓協作。

谷姓領隊於3月23日與紀的家屬聯繫，確定紀姓領隊仍未到家，加上近日大雨、地震，擔心紀姓協作在山區發生意外，於是趕緊打119報案電話。

▲能高安東軍縱走的草原美景，被山友稱為台灣「最接近天堂」的地方。（圖／南投林管處提供）

消防局指出，3月24日派遣警消3人與家屬4人由奧萬大方向往第一獵寮方向搜索，所屬山搜義消及山青自屯原登山口往安東軍山方向搜索。經調閱失聯紀姓領隊的手機基地台查址紀錄，研判該名失聯協作可能受困在第一獵寮溪流附近，因溪水暴漲，無法渡溪下切。

家屬則在臉書發文，質疑登山隊第3天晚上紮營時也沒等到協作，隔天第4天就直接離開原本的路線，直到第5天的晚上才告知家人是否有跟協作聯繫上，讓家屬聽到後非常錯愕。

目前消防局得知該失聯紀姓協作身上有帳篷、食物、打火機等足夠登山裝備，手機訊號目前呈現關機狀態，第二大隊所屬山搜隊成員、山搜義消、家屬等仍持續在山區搜索中。