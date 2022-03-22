女山友獨攀玉山北北峰和對關山失聯　跑山獸加入警消全力救援

▲女山友攀登信義鄉對關山失聯，南投消防局玉山分隊已派員搜救。（圖／翻攝「南投縣政府消防局」官網）

記者高堂堯／南投報導

新北市林姓女子於上個周末獨自赴南投信義鄉，預計攀登玉山北北峰和對關山，不過並未依計畫如期返程，甚至已失聯，家屬因此報案求助；南投縣消防局21日晚間獲報後，今天已派員出發搜救中，林女親友也聯繫上山搜經驗豐富的「跑山獸」羅培德團隊入山幫忙，盼望能儘快發現林女的蹤跡。

南投縣消防局表示，昨(21日)晚約8時47分接獲林女家屬通報，指38歲的林姓女子於19日入山，但未能照原定計畫於20日下山返程，至昨天下午3、4點，手機已呈現關機狀態，因此報請南投消防單位協助，南投縣消防局也指派玉山分隊隊員整裝，於今天凌晨會同玉山國家公園管理處人員一起上山搜尋。

據了解，林女行前登山計畫為19日從信義鄉的沙里仙林道的登山口入山，預計費時2天攀登海拔3833公尺的玉山北北峰和2936公尺的對關山，並於20日下山。

「跑山獸」羅培德太太羅勃依婉也在臉書上表示，昨天晚上接到另外朋友的電話，告訴他們有位好朋友（指林女）原訂爬山回程，但已遲遲2天沒有聯繫；羅培德立刻開始整理地圖、軌跡及所有裝備，今天凌晨4點就出門上山去支援，「祈願今天可以傳出美好平安的的消息。」