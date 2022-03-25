快訊／郭台銘現身立法院挺資安　被問「2024起手式」： 想太多了

▲立法院「資通安全與科技發展策進會」成立大會，鴻海集團創辦人郭台銘出席。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

民眾黨立委高虹安今（25）日於立法院邀集跨黨派委員，發起成立「資通安全與科技發展策進會」，鴻海集團創辦人郭台銘先生也出席觀禮，雖主辦單位沒有安排郭台銘致詞發言及受訪，但郭台銘今早一抵達立院時，仍受到大批媒體包圍，記者一路追問停電、電動車等問題，郭都沒有回應，直到郭進入會場後，媒體數度追問今天出席大會「是不是2024選舉的起手式」時，他才轉頭向記者表示，「想太多了。」

郭台銘昨（24日）在臉書發文強調「資安即國安，網路安全，刻不容緩」，他指出，從目前正在進行中的烏俄戰爭中，可觀察到網路戰(Cyberwarfare)其實在雙方正式武裝衝突之前的數年，就已經展開，新世代的國家衝突甚至產業競爭，「資訊安全」都已是不可忽視的環節。

郭台銘表示，「資安即國安」，除了象徵資訊安全需要以主權高度來重視，民間企業在資訊安全方面的技術水平，也是維繫產業在全球市場競爭力不可或缺的後盾。台灣身為全球重要供應鏈的一環，亦處於地緣政治的關鍵角色，在資通安全的風險管控上，更不容掉以輕心。

由跨黨派立委共同成立的「資通安全與科技發展策進會」，高虹安擔任首任會長，邱臣遠、鍾佳濱、林楚茵、李德維、邱顯智等跨黨派委員擔任副會長，中研院黃彥男教授擔任秘書長。

高虹安指出，從近期烏俄戰爭可以看到，現代戰爭的戰場已從傳統實體的陸海空、攻擊關鍵基礎建設，進展到虛擬世界的網路攻擊，無論是發動駭客攻擊衛星系統癱瘓網路通訊，或是惡意入侵各類機敏重要政府系統運作，甚至是社交網路上的假消息，在在都為了現代戰爭的新興手段。「資安即國安」已不再是遙不可及的口號，而是你我必須立即付諸的行動。

高虹安表示，公部門和產業界的資安防護，也深深影響國家的競爭力，去年上市櫃公司發佈的重大資安事件訊息就有16家，主要受到目標式勒索病毒的攻擊，被要求交付贖金，不僅造成企業直接損失，更有信譽和客戶流失的間接損失，未曾被報導的事件可能還更多，政府更應重視資安科技的人才培育。