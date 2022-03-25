　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／郭台銘現身立法院挺資安　被問「2024起手式」： 想太多了

▲▼立法院「資通安全與科技發展策進會」成立大會 郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院「資通安全與科技發展策進會」成立大會，鴻海集團創辦人郭台銘出席。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

民眾黨立委高虹安今（25）日於立法院邀集跨黨派委員，發起成立「資通安全與科技發展策進會」，鴻海集團創辦人郭台銘先生也出席觀禮，雖主辦單位沒有安排郭台銘致詞發言及受訪，但郭台銘今早一抵達立院時，仍受到大批媒體包圍，記者一路追問停電、電動車等問題，郭都沒有回應，直到郭進入會場後，媒體數度追問今天出席大會「是不是2024選舉的起手式」時，他才轉頭向記者表示，「想太多了。」

▲▼立法院「資通安全與科技發展策進會」成立大會 郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

郭台銘昨（24日）在臉書發文強調「資安即國安，網路安全，刻不容緩」，他指出，從目前正在進行中的烏俄戰爭中，可觀察到網路戰(Cyberwarfare)其實在雙方正式武裝衝突之前的數年，就已經展開，新世代的國家衝突甚至產業競爭，「資訊安全」都已是不可忽視的環節。

郭台銘表示，「資安即國安」，除了象徵資訊安全需要以主權高度來重視，民間企業在資訊安全方面的技術水平，也是維繫產業在全球市場競爭力不可或缺的後盾。台灣身為全球重要供應鏈的一環，亦處於地緣政治的關鍵角色，在資通安全的風險管控上，更不容掉以輕心。

▲▼立法院「資通安全與科技發展策進會」成立大會 郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

由跨黨派立委共同成立的「資通安全與科技發展策進會」，高虹安擔任首任會長，邱臣遠、鍾佳濱、林楚茵、李德維、邱顯智等跨黨派委員擔任副會長，中研院黃彥男教授擔任秘書長。

高虹安指出，從近期烏俄戰爭可以看到，現代戰爭的戰場已從傳統實體的陸海空、攻擊關鍵基礎建設，進展到虛擬世界的網路攻擊，無論是發動駭客攻擊衛星系統癱瘓網路通訊，或是惡意入侵各類機敏重要政府系統運作，甚至是社交網路上的假消息，在在都為了現代戰爭的新興手段。「資安即國安」已不再是遙不可及的口號，而是你我必須立即付諸的行動。

高虹安表示，公部門和產業界的資安防護，也深深影響國家的競爭力，去年上市櫃公司發佈的重大資安事件訊息就有16家，主要受到目標式勒索病毒的攻擊，被要求交付贖金，不僅造成企業直接損失，更有信譽和客戶流失的間接損失，未曾被報導的事件可能還更多，政府更應重視資安科技的人才培育。

▲▼立法院「資通安全與科技發展策進會」成立大會 郭台銘 高虹安。（圖／記者屠惠剛攝)

▲▼立法院「資通安全與科技發展策進會」成立大會 郭台銘 高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
台中女遭性侵墜樓輕生！　他慘被前男友多人私刑滿臉血
快訊／領航猿宣布顏行書代理總教練　鄭志龍閃辭獲准
僅5國家投反對票！　聯合國壓倒性決議「援助烏克蘭」
快訊／基隆本土+2！　第一分局警確診
快訊／墜機第二部黑盒子找到了！　事故起因將還原
快訊／新北本土+10例！　緊急大清消
胡亦嘉追妻！被挖出「辦公室愛的迫降」　婚宴辦在下個月
幕後／特戰兵投書嗆小英　背後真正原因曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院表決18歲公民權修憲　國民黨團決議「進場投同意票」

直擊／挺18歲公民權　近百高中生靜坐籲立委「別當歷史罪人」

快訊／郭台銘現身立法院挺資安　被問「2024起手式」： 想太多了

快訊／樹林科技廠移工爆10例確診　新北下午記者會說明

現任優先！國民黨高市議員提名36人拚過半　2區激戰恐要初選

北市勞動局長嗆國民黨東廠　柯文哲道歉：不應有這種不當反應

18歲公民權闖關　柯建銘「期待又害怕」：朱立倫莫當修憲逃兵總司令

勞動局長陳信瑜上班時間幫助選　黃珊珊認：時地不宜確實不妥

幕後／特戰兵投書總統指控缺個裝　只因「長官沒准他假」

跨黨立委穿高中制服挺18歲公民權　「3缺1」獨缺國民黨

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

橘貓廁所出來屁股「卡一顆」　用力一夾...被掉出來便便嚇屎

立院表決18歲公民權修憲　國民黨團決議「進場投同意票」

直擊／挺18歲公民權　近百高中生靜坐籲立委「別當歷史罪人」

快訊／郭台銘現身立法院挺資安　被問「2024起手式」： 想太多了

快訊／樹林科技廠移工爆10例確診　新北下午記者會說明

現任優先！國民黨高市議員提名36人拚過半　2區激戰恐要初選

北市勞動局長嗆國民黨東廠　柯文哲道歉：不應有這種不當反應

18歲公民權闖關　柯建銘「期待又害怕」：朱立倫莫當修憲逃兵總司令

勞動局長陳信瑜上班時間幫助選　黃珊珊認：時地不宜確實不妥

幕後／特戰兵投書總統指控缺個裝　只因「長官沒准他假」

跨黨立委穿高中制服挺18歲公民權　「3缺1」獨缺國民黨

偷裝GPS定位跟蹤　為討10萬...從台北追到宜蘭五峰旗砍人

地震受困開狗罐頭可提早獲救？　搜救犬大隊神回：自己留著拌麵

沈政男／控制Omicron不是靠疫苗　邊境防堵與疫調才是解藥！

45歲像20歲！辣媽林書煒與女兒同框　網看呆：根本姐妹

立院表決18歲公民權修憲　國民黨團決議「進場投同意票」

莫蘭特再休兩週瞄準季後賽　灰熊少一哥仍繳16勝2敗

周迅機場私服超真實！素顏狀態「大外套配休閒褲」網讚：做自己

超商咖啡變更好喝了！全新配方升級　限時「全品項第2杯7折」爽喝

12俄軍官拒絕作戰！「以為是軍演」卻被派到烏克蘭　抗命慘遭開除

又一家飯店回歸！台北趣淘漫旅「5／8起接一般客」屬虎折200元房價

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

快訊／樹林科技廠移工爆10例確診　新北下午記者會說明

本來不是提名謝龍介！黃暐瀚：提誰都不會贏

幕後／特戰兵投書總統指控缺個裝　只因「長官沒准他假」

18歲公民權修憲案　高中生洗地相挺

檢舉「傅崐萁賄選」被洩名公布！徐巧芯：李貴敏道歉了

彭文正律師張靜按摩店裝監視器　偷拍顧客全裸更衣長達5年

陸軍第八軍團203旅砲兵營教召砲兵技能

批柯文哲擺爛市政！王世堅送「我就爛」T恤

跨黨立委穿高中制服挺18歲公民權　「3缺1」獨缺國民黨

勞動局長嗆國民黨議員東廠　柯文哲道歉

直擊／挺18歲公民權　近百高中生籲立委「別當歷史罪人」

博恩表演改名「有趣演講」少繳稅？　黃國書要修法

稽查57建案40違規！內政部：重大違規按戶「每間100萬從重裁罰」

勞動局長陳信瑜上班時間幫助選　黃珊珊認：時地不宜確實不妥

更多熱門

相關新聞

郭台銘現身立院　力挺「跨黨派資安策進會」成立

郭台銘現身立院　力挺「跨黨派資安策進會」成立

立法院為厚實國家資通安全防禦能量，於今（25）日召開「資通安全與科技發展策進會」成立大會，同時邀請立法院秘書長林志嘉與鴻海集團（2317）創辦人郭台銘到場觀禮，期盼透過跨黨派研討推動資安與科技相關法案及交流活動，並以科技發展促進政府民間數位治理，郭董於9點21分左右抵達現場，不過他出席觀禮不受訪，主要是為了表示他對此議題的重視。

快訊／郭台銘盼政府制定「共同網路防禦計畫」　明將出席資安策進會成立活動！

快訊／郭台銘盼政府制定「共同網路防禦計畫」　明將出席資安策進會成立活動！

上班族最愛的網紅TOP 20

上班族最愛的網紅TOP 20

郭台銘亡妻林淑如本週六忌日　郭董已提前掃墓「17年悼念不變」

郭台銘亡妻林淑如本週六忌日　郭董已提前掃墓「17年悼念不變」

與誰搭擋選總統？柯：搞不好是我被搭擋

與誰搭擋選總統？柯：搞不好是我被搭擋

關鍵字：

郭台銘

讀者迴響

熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

快訊／樹林科技廠移工爆10例確診　新北下午記者會說明

年齡大就不愛吃　眾人點名2美食

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

準公婆嗆「長子要在家裡」　她年薪90萬：還結婚嗎

坤達40歲近照「根本像20歲！」　柯佳嬿吃味回應

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

鬼金棒遭1星負評！老闆一看狂讚：有才

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面