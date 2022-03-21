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上班族最愛的網紅TOP 20！蔡阿嘎、那對夫妻百萬追蹤數　冠軍影響力第一

文／職場人

隨著社群平台愈來愈多元，Facebook、Instagram、YouTube、Dcard已成了多數人的休閒日常，前陣子先勢行銷與意藍資訊OpView發布了《第三類媒體年度報告》，針對上述這些平台做了統計分析，其中年度人氣網紅年度排行榜，編輯也整理了職場人會有興趣的「上班族最愛的網紅Top20」，一起來看看大家平常都在關注哪些人吧！

上班族關注網紅Top20：杜小比愛購物

職場人最愛的網紅第20名是「杜小比愛購物」，擁有13萬人追蹤，擁有8年的模特兒經驗、10年的各國代購經驗，對於流行商品具有獨特的眼光，幾乎每週都有韓國、日本的新品直播或連線代購，這也顯示網紅直播、開團已漸漸變成趨勢之一。

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上班族關注網紅Top19：Kidsplay‧親子就醬玩

職場人最愛的網紅第19名是「Kidsplay‧親子就醬玩」，擁有37萬人追蹤，分享許多旅遊資訊，其中又以家庭親子共遊的旅遊行程為最大宗。

上班族關注網紅Top18：Tigerdog／老虎狗

職場人最愛的網紅第18名是「Tigerdog/老虎狗」，擁有16萬人追蹤，主要分享美妝、穿搭、保養、時尚、旅遊、美食，偶爾也會有團購開團，像是白藻針面膜、胺基酸洗髮精等都很受歡迎。

上班族關注網紅Top17：電腦王阿達 

職場人最愛的網紅第17名是「電腦王阿達」，擁有43萬人追蹤，主要分享敗家心得（笑），包括：科技新知、3C產品開箱評測、App分享、智慧型手機教學等，日常很多隱藏版的3C功能都可以在這看到，像是職場人日常追劇幾乎都會使用到的《Netflix》也有你不知道的事呢！

上班族關注網紅Top16：爛漫珍妮花 美しい生活 in JAPAN

職場人最愛的網紅第16名是「爛漫珍妮花 美しい生活 in JAPAN」，擁有13萬人追蹤，主要分享日本最新的流行，以及吃喝玩樂等旅遊資訊，同時她也在日本大阪心齋橋經營商務型旅店J Hotel。

上班族關注網紅Top15：神老師＆神媽咪 

職場人最愛的網紅第15名是「神老師＆神媽咪」，神媽咪本名為沈雅琪，育有三子，小女兒在十個月大被醫師判定為終身學習遲緩，其臉書多分享身為教師、特殊兒媽媽、人妻、烘焙愛好者的生活點滴，為了讓更多老師了解特殊生的辛苦和努力，進而接納和協助孩子，走遍全台各校演講近150場，積極推廣特殊生在普通班的融合教育，同時也有《一個都不能少：愛的零拒絕教育！教育孩子同理心之必要》等著作。

上班族關注網紅Top14：錵鑶居家料理小教室

 

看電視上的師傅在教做菜，你也很有興趣想親身試試嗎？職場人最愛的網紅第14名是「錵鑶居家料理小教室」，擁有153萬人追蹤，由10年以上料理經驗，並且擁有4家日式料理店的聖凱師分享，即使職場人生活忙碌，也可以做出簡單又不輸五星級飯店的料理！

上班族關注網紅Top13：Kimberly的熱血人生

職場人最愛的網紅第13名是「Kimberly的熱血人」，號稱為「美妝界運動家」的Kimberly，既是快艇衝浪選手、健身教練，同時也著有《不設限的美麗》一書。之前《職場人Workworks》曾專訪過Kimberly，有興趣的人可參考：Kimberly不設限的美麗人生，養成5種態度夢想隨時開始｜《女子爆擊時刻》哦。

上班族關注網紅Top12：薇薇weiisly

職場人最愛的網紅第12名是「薇薇weiisly」，為擁有50萬追蹤的兩性作家，從2006年寫作至今也被封為「治癒系部落客」，常與讀者互動談心，其著作包括：《沒有想像中的痛》、《最會賺錢的窮人》等，2016年還獲頒年度10大財經類最佳銷售。

上班族關注網紅Top11：Kevin老師

職場人最愛的網紅第11名是「Kevin老師」，擁有119萬人追蹤，若日常喜歡關注時尚美妝訊息的人應該都早已追蹤起來了吧（笑），Kevin老師的臉書粉絲團常分享許多美妝趨勢和時尚訊息，可說是每位女生的社群裡一定會出現的追蹤名單啊！！

上班族關注網紅Top10：Andy老爹

職場人最愛的網紅第10名是「Andy老爹」，擁有71萬人追蹤，被稱之為台灣人氣最高的媒體試車手，「中肯的評論」是他始終不變的核心價值，同時也是首創臉書直播試車的人，現任SiCAR愛車趣主持人。

上班族關注網紅Top9：黃大米

職場人最愛的網紅第9名是「黃大米」，媒體記者出身，在複雜的電視圈翻滾多年看盡光怪陸離，中間一度轉業至人力銀行，對於職涯、夢想和感情的追逐，黃大米常給予跳脫一般框架的思考觀點及實現角度，並提供實際做法和建言，著作包括：《功勞只有你記得，老闆謝過就忘了》、《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，文字像在跟好朋友聊天，令人感到親切自然，因此也廣受讀者喜愛！

上班族關注網紅Top8：宅女小紅

職場人最愛的網紅第8名是「宅女小紅」，擁有44萬人追蹤，宅女小紅原是一名得過且過、隱身於工業的內勤OL，因為被拋棄開始寫部落格，每日吸引了近8萬人次瀏覽，她睿智的開釋話語被網友奉為「心靈導師」、「媳婦界燈塔」並成為暢銷作家，著作包括：《好媽的國際中文版》、《好媳婦國際中文版》、《宅女小紅的胯下界日記》等，還跨足主持界成為網路節目主持人。 

上班族關注網紅Top7：Icu醫生陳志金

職場人最愛的網紅第7名是「Icu醫生陳志金」，主要分享ICU（加護病房）的點點滴滴、醫療新知、關懷與感動、醫療時事評論等，陳志金的座右銘是「救病人，也要救家屬」，其貼文論點精闢，常以灰諧文筆傳授正確、正向、容易理解的資訊與建議，在新冠疫情時代人氣更是水漲船高。

上班族關注網紅Top6：朱學恒的阿宅萬事通事務所

職場人最愛的網紅第6名是「朱學恒的阿宅萬事通事務所」，擁有49萬人追蹤，是奇幻文化藝術基金會的創辦人兼董事長，同時具有作家、翻譯作家、主持人、時事評論員及直播主等身份，翻譯代表作有《魔戒三部曲》、《哈比人歷險記》、《星際大戰》索龍三部曲等。

上班族關注網紅Top5：黃暐瀚

職場人最愛的網紅第5名是「黃暐瀚」，擁有23萬人追蹤，記者出身，現為資深媒體人、政治評論員暨節目主持人，時常擔任政論節目及廣播節目的來賓，現為POP Radio《POP撞新聞》主持人，如果對政壇時事有特別關注的職場人可以參考看看哦！

上班族關注網紅Top4：千千進食中／Chien-Chien

職場人最愛的網紅第4名是「千千進食中／Chien-Chien」，擁有81萬人追蹤，以大食量著稱，也是著名的百萬訂閱YouTuber之一。同時，他也創立了個人食品品牌《水哦》，其商品「千拌麵」職場人應該也都不陌生吧！（餓）

上班族關注網紅Top3：蔡阿嘎

職場人最愛的網紅第3名是「蔡阿嘎」，擁有191萬人追蹤，最初以部落格上傳愛臺灣為主題的時事、搞笑影片聞名，後也成為台灣第一位擁有兩個「百萬訂閱」頻道的YouTuber，即是《蔡阿嘎》和《蔡阿嘎Life》頻道。

上班族關注網紅Top2：【那對夫妻】Nico品筠＆Kim京燁

職場人最愛的網紅第2名是「【那對夫妻】Nico品筠＆Kim京燁」，只要一說到「網紅夫妻」幾乎第一時間就會想到他們，常常在社群及YouTube上分享一家人的生活，看似平凡日常卻格外療癒人心，其中Kim還著有《陪妳／妮一起長大：男人帶孩子很可以》一書，從影片化作文字，寫下育兒路上的甜蜜小事，如果職場人也是為人父母一定身有共感。

上班族關注網紅Top1：郭台銘

職場人最愛的網紅第1名是「郭台銘」，擁有70萬人追蹤，相信大家也對他都不陌生（笑），時常在社群分享對時事話題的看法，最近一則貼文是關於台電停電的議題，就有近4,000則留言和2,000多次的轉發，在此次《第三類媒體年度報告》的影響力分數中也是最高的！

上述20位上班族最愛、最常關注的網紅，職場人你也有追蹤嗎？這次的排行榜主要是依據影響力分數排序，分數愈高表示該網紅平均發文能帶動網友互動的程度也愈高。其中，我們也可以統整出社會時事、親子、生活類型的話題比較容易受到上班族族群的關注，不管你是想跟上熱門時事的還是創作者之一，這些數據很值得參考哦！

備註：影響力公式＝（觀看或按讚數均值＋留言數均值＋分享數均值）／發文數均值

Source：《第三類媒體年度報告》

【延伸閱讀】

網紅時代經營自我品牌8個疑慮，拿掉職場頭銜還剩什麼？

居家防疫學投資！7個YouTube理財型頻道推薦，懶人存股、銀行優惠小資族最愛

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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