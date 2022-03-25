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幕後／特戰兵投書總統指控缺個裝　只因「長官沒准他假」

▲▼陸軍特戰部隊將展開457公里大行軍。（圖／翻攝自Facebook／中華民國陸軍）

▲陸軍特戰部隊將展開457公里大行軍。（資料照／非事件當事人／中華民國陸軍）

記者陶本和／台北報導

一名陸軍特戰兵日前投書總統信箱，稱教召用全新裝備，他們卻缺乏戰鬥個裝，還要自行購買；不過，軍方探究其實並沒有缺個裝問題，反而發現在其投書期間，有不滿長官以「演訓」為由，不同意他請假參加球類（木球）鑑定，但在他投訴後，軍方火速協助下，順利讓他完成請假相關程序不影響其鑑定。

一位自稱「阿忠」的特戰兵，以「入伍兩年失望的士兵」為題投書總統信箱，質疑為何他當了兩年兵，自己卻沒有戰鬥個裝，但教召員卻都用新的，還說重話稱「如果總統您能看到請幫我們處理，沒處理我也不意外，畢竟有怎樣的三軍統帥，就有怎樣的國軍。」

由於軍方是近幾年大舉進行個裝換新，軍方也確實有收到府方轉傳的訊息，被要求了解狀況。對此，陸軍曾公開表示，戰鬥個裝籌補規劃，係依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝，預於113年完成撥發。迄110年度，已依計畫換裝約70％，並建立庫儲存量，以利申補作業。

陸軍司也強調，陸軍已明令宣導私購裝備不符軍規標準且不被允許，而航特部針對任務短缺裝備，也已協調地區補給庫提供堪品予單位人員，針對欠撥裝備，均完成申請，俟獲撥後即配發個人使用。

言下之意，特戰部隊正值演訓期間，部隊缺少個裝的狀況也讓軍內疑惑，經內部了解，沒有所謂缺個裝的狀況，反而發現該特戰兵在投書期間，曾不滿長官以「演訓」為由，不同意他請假參與球類鑑定。不過，據了解，在該員投書之後，也有立委關切之下，軍方則火速協助，順利讓他完成請假相關程序，沒有影響他的鑑定。

對於該員的投訴，國防部長邱國正23日受訪時也直言，他最討厭靠北，國軍做得再好，都有人在靠北，至於這位靠北個裝的人，對國軍這次準備教召的人相當不公平，準備的心力與執行耐力，全都因此受到打擊，「我要知道他是誰，一定治他，有些兵，就見不得人家好」。

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