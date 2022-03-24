掃墓便民！花蓮13鄉鎮市發放鮮花　呼籲祭祖不忘防疫

▲▼花蓮縣清明節掃墓便民，發放鮮花與礦泉水等掃墓用品，歡迎踴躍領取。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府公布清明節掃墓便民措施，從3月26日至4月3日開放民眾於十三鄉鎮市的戶政事務所領取鮮花，4月4日、5日更於公墓與納骨塔發放鮮花與礦泉水等掃墓用品，歡迎民眾踴躍領取。

縣長徐榛蔚提醒民眾，新冠肺炎疫情雖有趨緩，防疫還是不能鬆懈，務必配戴口罩，使用酒精消毒手部，以維健康，並鼓勵分流掃墓或由少數家族代表清理墓園、祭祀，以降低群聚感染風險。

清明節是中華民族傳統重要祭祀節日，家人共同祭祖掃墓，緬懷先人恩澤。縣府民政處長林金虎表示，花蓮縣政府為傳揚追思敬祖美德，並鼓勵民眾返鄉祭祖，自2013年起規劃清明掃墓便民措施，於十三鄉鎮市戶政事務所及各公墓、納骨塔等據點發放鮮花與礦泉水等掃墓用品，深獲民眾好評。今年因應新型冠狀肺炎防疫工作，服務台均備有消毒酒精及防蚊液供民眾使用，確保民眾衛生健康。

▲十三鄉鎮市戶政事務所與公墓、納骨熔領取地點。

今年清明節掃墓便民措施自3月26日起至4月3日，每日上午8時至下午4時均可於各鄉鎮市戶政事務所領取鮮花。4月4日、5日於公墓與納骨塔設置服務據點，發放鮮花與礦泉水等掃墓用品，數量有限，發完為止。各鄉鎮市領取據點公告於花蓮縣政府全球資訊網首頁、縣府臉書粉絲專頁及花蓮縣政府Line群組，歡迎民眾瀏覽查閱。

