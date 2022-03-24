姚文智曬26年前選舉舊照　曝彭明敏今高齡99「快意人生吃百二」

▲姚文智曬出26年前總統大選舊照。（圖／翻攝姚文智臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨前立委姚文智23日跟風PO舊照，在臉書貼出與前總統府資政彭明敏於26年前的合照，回顧當年第一次總統直選的盛況，他表示，當年擔任彭明敏的新聞秘書，「買了兩套便宜西裝，跟著全台跑透透」，那年他31歲。他也文中透露「彭教授」今年99歲了，「祝他快意人生吃百二」。

姚文智昨透過臉書表示，地震不小，「但我昨晚宴請破腹老兄弟，早就醉死，完全沒感覺」。反倒是，當年的選舉口號，餘音震盪不去，3月23日今天，腦子不斷浮出「323選3救台灣」。

姚文智貼出他與彭明敏的合照表示，這張照片，應是1996年3月23日等吃便當前拍的，一晃竟已26年了。「那天是投票日，我和派駐在彭明敏身邊的國安人員，知道未來即將各奔西東，輪流在海報前拍照留念」。

姚文智回顧，那年他31歲，台灣第一次選總統，擔任彭明敏的新聞秘書，買了兩套便宜西裝，跟著全台跑透透。當時能跟在彭明敏身邊被台派認為很厲害，「一定是明日之星」。他和另一拍檔、現任僑委會委員長童振源，常被熱情的支持者「算命」為未來的新聞局長。

姚文智則自嘲，他常說兩人是因為「身高+最便宜」才能雀屏中選。因為身高180要假裝隨扈，街頭市場要拿麥克風吆喝，群眾場要搖旗吶喊，日常要招呼記者做公關，夜深人靜要充當文膽草擬演講稿，卻只有一份微薄薪水。沒想到便宜有好貨，幾年後，兩人竟真先後擔任了行政院發言人。「而我笨鳥亂飛，今也轉行到湠臺灣電影thuànn Taiwan」。

姚文智也在文末寫下祝福和期待，他說「彭教授今年99歲，祝他快意人生吃百二，而我的『台灣100』電影計劃，包括他的紀錄片以及當年偷天換日的『逃亡』情節，都能順利完成」。