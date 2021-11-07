退出政壇說到做到！姚文智首部電影將開拍　預告會創影史「第一」

▲姚文智6日晚間透露自己的第一部電影「流麻溝十五號」即將在綠島開拍。（圖／翻攝自Facebook／姚文智，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長選戰落敗後就宣布退出政壇的前民進黨立委姚文智，久未涉足政治，反而一頭栽進電影產業。他昨日透露自己人生第一部電影「流麻溝十五號」即將開拍了，並預告這是一部台灣電影史上首部根據史實，且真正實踐「自由奔放」創作的電影。至於曾在2019年對外表示要籌備社運人士鄭南榕自傳電影，姚文哲則說「會慢些」。

「大隊人馬往綠島開拔，我的第一部電影『流麻溝十五號』即將開拍了！」姚文智6日晚間在臉書表示，在此之前，他一直「不敢」公開地講「說好要拍的電影呢？」實是因為這兩年間創業維艱，募資困窘，疫情干擾，變數幾乎就是常數，生怕被認為「只是在吹牛罷了！」

但姚文智強調，今天不一樣了，除了自己還在台北後勤位置，導演、製作人、劇組、演員都已陸續就定位，「流麻溝十五號」已萬事具備，這兩個月，將按計劃勇敢前行，為他「湠」台灣電影的理想走向第一步。

姚文智透露，「流麻溝十五號」是改編自人權工作者曹欽榮的口述歷史，是戰後1950年代台灣被納入冷戰太平洋島鏈，威權統治者在綠島所設的集中營「女思想犯」的故事。他說，當時是台灣白色恐怖大整肅的時代，獨裁者忌憚美國不悅，不敢再像228一樣屠殺掃射，於是選擇一海之隔的綠島，作為安置（凌遲）異議份子的樣板監獄，其中血淚斑斑，卻是淹滅於紅塵歷史之中，回頭想起，卻已隔世。

姚文智也預告，自己認為「流麻溝十五號」將會是台灣電影史上第一部根據史實，沒有任何敏感禁忌，真正實踐「自由奔放」創作的電影。

為了這齣電影以及更多台灣人權、民主化、轉型正義的題材，姚文智表示，「我去年直接分租老友欽榮兄的辦公室，追快進度（因為他辦公室中相關的書籍、史料或檔案，應該僅次於國史館或檔案局），田調、劇本、資金同步打拼，今天終於成行也成形」。

「謝謝欽榮兄20多年默默累積的文本，謝謝大半青春耗擲在綠島的受難前輩張常美、蔡寬裕、蔡焜霖、陳欽生的指導，謝謝文化部國家人權館鼎力協助；也謝謝周美玲導演、肯特導及劇組所有夥伴，和我一起迎接這個任務與挑戰。」

姚文智強調，他一直認為這件事，就是時代輪轉中，註定要交到大家手上的使命，想逃也逃不掉的，認了吧！但他也補充：「我是對劇組夥伴說的。」

此外，姚文智也用Hashtag表示，「#鄭南榕電影會慢些」。

對於姚文智即將拍電影，有網友表示，「期待中，加油」、「期待看到沒有政治禁忌的台灣電影」。也有人說，「姚文智！ 說到做到的男人最帥氣啦」、「真男人」、「退出政壇一事，目前我最服姚文智。希望王浩宇可以多學學前輩風範」。

而對於有網友回應，「支持你重返政壇~才對的起支持你的人民.謝師父.黨。及我們的國家~台灣」。姚文智也答覆，「這幾天我會寫些話回答您」。