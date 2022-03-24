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2寶爸「揹兒賣玉蘭花」爆內幕？他收「生母」私訊：小孩是借的

1名爸爸帶著2個小孩在車陣中叫賣玉蘭花的身影，沒想到如今卻有網友爆料，收到小孩生母私訊。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

▲1名爸爸帶著2個小孩在車陣中叫賣玉蘭花的身影，沒想到如今卻有網友爆料，收到小孩生母私訊。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

圖文／CTWANT

日前一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示自己目擊一名父親帶著2個幼兒在車陣中叫賣玉蘭花，當時引起不少網友同情，另一名江姓網友也在留言處發出照片，指出自己也遇到同樣的賣玉蘭花父親，當時他看對方辛苦，立刻掏錢購買。沒想到後續江姓網友又發文，表示收到一名自稱為小孩母親的女子私訊，還指出「小孩是借給這名男子的」，其實玉蘭花男生活很好過。

本月15日，一名網友在街頭目擊一名男子牽著一名小男孩、胸前還背著一名幼嬰，在車陣中叫賣玉蘭花，雖然此場面相當危險，卻讓不少網友直呼感動讚「有擔當的父親」。

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事件引起網友熱議後，一名江姓網友也在留言處貼出照片，表示自己也在同一個地點遇到該名男子背小孩賣花，見對方辛苦，他隨即掏腰包將玉蘭花男的花打包買光。沒想到過了幾天後，江姓網友再度發文，表示收到一名自稱孩子母親的網友私訊，駁斥外界對於玉蘭花男的看法。

2寶貝帶著小孩賣玉蘭花，引起網友同情。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

▲2寶貝帶著小孩賣玉蘭花，引起網友同情。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

該名女子表示，「那個小孩是我的」，並稱當初是朋友向她「借小孩」，她並不知道小孩被男子帶去賣花；女子還爆料，玉蘭花男的生活其實過得很好「他們是裝可憐的，其實他們很好過」。江姓網友隨後在「爆廢公社」中公布與孩子母親的對話內容，並呼籲網友如果有看到同樣的男子背孩子賣玉蘭花，建議立即打電話給警察或社會局。

江姓網友收到「小孩生母」私訊。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

▲江姓網友收到「小孩生母」私訊。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

不過江姓網友也表示，自己接到私訊時相當傻眼，直言如果真像女網友所言，男子借她的小孩去賣花騙別人同情固然不對，「但令人傻眼的是，『生母』怎麼會把自己的小孩借給別人呢？」，江姓網友也提醒對方，「希望你能保護好自己的小孩，不要再將小孩借給別人，讓他們遭受這樣的利用對待」。

對此，根據《蘋果新聞》報導，新北社會局表示，社工在看到網友發文後，便前往現場了解情況，但沒有看到背著小孩賣花的男子，因此並未列案。社會局也呼籲，由於在車陣中叫賣玉蘭花很危險，民眾如果有看到該名男子繼續帶著小孩賣花，請通報警方或社會局處理。

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