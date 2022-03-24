「我是老闆兒子」叫外送逼份量加大　未婚老闆1招霸氣反制

記者黃翊婷／綜合報導

不少民眾叫外送都會在備註欄寫下不要蔥、胡椒多一點等要求，一名經營小吃店的老闆23日在臉書PO出一張照片，只見客人點了鴨血、麵等餐點，卻備註「我是你們這間店老闆的兒子，你若不給我份量多點，你就完蛋了」，讓他超級傻眼，事後也已向警方報案，「我年輕，我還不想未婚生子。」

▲客人點餐逼老闆份量多給一點。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張訂單的照片，該名客人點了3份招牌嫩鴨血、1份娃娃菜、1份韓式Q麵，總計164元，備註欄上卻寫著「我是你們這間店老闆的兒子，你若不給我份量多點，你就完蛋了」。

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原PO看到訂單後超級傻眼，並PO文詢問，「請問半路多了個兒子，該怎麼處理？我年輕，我還不想未婚生子。」其他網友也覺得這名客人的備註太誇張，紛紛留言表示，「來這招？他應該是很多老闆的兒子」、「不怕被加料嗎？」、「可憐，為了要多吃一點東西，到處認爹」、「叫你兒子減肥，所以份量會給少一點」、「我覺得這惡行該公布此人，不知道用這種方式騙了多少商家員工」。

也有不少網友勸原PO拒單並回報客服，或是乾脆去警察局報案遭到恐嚇。對此，原PO在留言處回應已經報案了，「我比較狠一點。」

▼原PO臉書全文。