快訊／轉運站「長髮借錢姊」抓到了　男扮女「裝可憐」連騙5人

▲北車借錢哥在市府轉運站男扮女裝重施故技詐財，24日遭警方逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前驚傳市府轉運站有長髮「借錢姊」出沒，四處找民眾以急需返鄉身上沒錢當藉口，向民眾謊稱要「搭車回屏東」商借數百到上千元車資，經過轄區信義警方清查，發現總計有5位被害人被騙500～3000元，為避免有民眾再度受騙，信義警分局立刻投入警力在市府轉運站、捷運站周遭巡邏加強維安。

▲北車借錢哥在市府轉運站男扮女裝重施故技詐財，24日遭警方逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方更成立專案小組，確定這名借錢長髮姊，居然是稍早在台北轉運站周遭犯下多起假借車資真詐財的詹姓男子（32歲、多項詐欺前科）警方鎖定詹嫌身分後火速向台北地檢署聲請拘票，24日迅速將他拘提到案，並當場查口作案用假髮、側背包、手機及贓款800元新台幣，警詢後依詐欺罪嫌將他移送法辦。

信義分局呼籲，民眾遇隨機搭訕借錢，切勿直接交付財物，可委婉拒絕，並撥打電話通報警方到場協助查證，避免善心遭有心人士利用。

【相關新聞】

►獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三 帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽 牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂



►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹 割斷主動脈放血奪命

