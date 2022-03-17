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台東普悠瑪鐵人三項19日登場　部份路段封閉及交通管制

▲各組賽事都自森林公園活水湖出發。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

各組賽事都自森林公園活水湖出發。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東普悠瑪鐵人三項賽將於3月19日星期六起一連兩天，在台東森林公園活水湖等地舉辦，包括有226超鐵等合計1995位鐵人三項好手報名參加，賽事期間東海岸、中華大橋及台東市區等地將實施局部交通管制。

今年226公里超級鐵人賽將於19日清晨6時下水出發，競賽內容包括在活水湖游泳3點8公里、自行車180公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、都蘭、東河、都歷、八嗡嗡(舊省道)折返回活水湖2趟）、路跑42公里（森林公園活水湖、中華大橋、馬亨亨單車道(折返5趟)、回到終點活水湖大會），共計226公里。

▲各組賽事都自森林公園活水湖出發。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼台悠瑪鐵人三項賽事結合游泳、路跑及單車競賽。

113公里鐵人三項賽則自上午7時40分至下午16時50分辦理，競賽內容包括在活水湖游泳1點9公里、自行車90公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、都蘭、東河、都歷至成功鎮和平八嗡嗡舊省道折返回森林公園）、路跑21點1公里（森林公園活水湖、中華大橋、馬亨亨單車道錦州街口（折返3趟）、回到終點活水湖大會，共計113公里。另外，小鐵人及迷你鐵賽程則將於當天上午10點起在活水湖進行，12時頒獎。

3月20日的標準51.5公里鐵人賽則自上午6時30分至11時05分，內容包括在活水湖游泳1500公尺、自行車40公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、興隆國小折返回活水湖）、路跑10公里（森林公園活水湖、防汛單車道、台東大橋、東45線7k折返、防汛單車道回到終點活水湖），共計51.5公里。

47.5公里二鐵賽程則於上午7時30分出發，內容包括先在活水湖旁防汛道路跑2.5公里，隨後自行車40公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場折返2趟回活水湖），接著再進行路跑5公里（森林公園活水湖、防汛單車道森林公園監工站折返、回到終點活水湖）。

報名作業已截止，226公里超級鐵人三項計182位選手參加、113公里鐵人項目計736位選手、51.5公里鐵人三項則有817位選手、47.5公里二鐵賽有104位選手、小鐵人部份有156人，目前兩天賽程共計有1995位選手報名，若含眷屬預估將有近3、4千人湧進台東。

▲各組賽事都自森林公園活水湖出發。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

比賽將分為青少年、男甲、男乙、男丙、男丁及女子組等六組競賽，並頒獎男子組、女子組總合成績。

113公里頒獎典禮及選手之夜將於3月19日晚上6時30分在台東市娜路彎大酒店舉行，51.5公里鐵人三項的頒獎典禮則於20日上午11時30分在活動現場舉行，至於226公里選手的頒獎典禮則將於20日中午12時30分在娜路彎大酒店盛大辦理。　

為使比賽順利進行，比賽期間將實施局部交通管制，大型車嚴禁進入自行車路線，光復路及中華路通往中華大橋的道路將封閉，路跑比賽時志航路、馬亨亨大道等部份地區道路也將進行管制，請依照員警指示，請民眾及駕駛人能注意選手安全，沿途並為選手加油。
 

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