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全台唯一「Blu Night宿海奇遇」　獨特海洋系夜宿3／24起開賣

▲Blu Night宿海奇遇海洋系夜宿體驗

▲「Blu Night宿海奇遇」獨特海洋系夜宿體驗。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

全台唯一！座落於高鐵桃園青埔站區內的COZZI Blu和逸飯店桃園館與Xpark水生公園，聯手推出頂級海洋系夜宿「Blu Night宿海奇遇」行程，24日起開賣。業者表示，精緻獨特的兩天一夜海洋系行程，包含日間的生物解說、夜之海水族館探索、一泊三食的豪華餐飲、專屬的好眠帳篷「宿曦小窩」，採包團制、自組15人即可成團。▲Blu Night宿海奇遇海洋系夜宿體驗

▲COZZI Blu和逸飯店桃園館與Xpark水生公園，聯手推出頂級海洋系夜宿「Blu Night宿海奇遇」行程。（圖／記者楊淑媛攝）

原來，地球上不論何種生物，從前都是魚…國泰飯店觀光事業執行長暨總經理莊琬華指出，「Blu Night宿海奇遇」行程，除提供旅客五感體驗外，最重要的是獨創「掘醒式」的寓教於樂，從旅途中挖掘感動，進而喚醒初心激起認同的心情，傳達知海、愛海、護海的觀念，並讓遊客一圓與海洋生物共眠的夢想。▲Blu Night宿海奇遇海洋系夜宿體驗

▲獨家單人寢帳「宿曦小窩。▼獨特海洋系夜宿體驗。（圖／記者楊淑媛攝）▲Blu Night宿海奇遇海洋系夜宿體驗

因此，參加「Blu Night宿海奇遇」行程，旅客搭乘電梯進入COZZI Blu和逸飯店桃園館3樓Cabin Zone仿情境船型櫃台Check-in後，即可憑領取的專屬感應手環，經由賓客專屬禮遇通道直接進入Xpark內，海洋系知性航程隨即展開。▲Blu Night宿海奇遇海洋系夜宿體驗

其中，在「宿」的體驗更是極致優化，COZZI 進行二年的實睡測試，斥資百萬打造業界唯一夜宿獨家單人寢帳「宿曦小窩」，以海中驕雄之Q版鯊魚作為造型骨架，不僅具隔音及遮光等機能性，同時提供旅客隱私及安全感，模擬如漂浮在海平面情境結構的頂級單人床墊，搭配週邊一片蔚藍海底生物景緻，讓旅客就寢時，享有深度放鬆的愉悅。▲Blu Night宿海奇遇海洋系夜宿體驗

▲▼海洋系迎賓小點。（圖／記者楊淑媛攝）▲Blu Night宿海奇遇海洋系夜宿體驗

業者進一步表示，「Blu Night宿海奇遇」行程，包含日間的生物解說、夜之海水族館探索、一泊三食的豪華餐飲、專屬的好眠帳篷「宿曦小窩」與充氣睡墊與行程專用探險包(含道具)，強調的星級服務還有專屬Check-in櫃台、旅團小管家、專人鋪設睡床與親切晨喚、豪華淋浴間等…現階段採包團制，滿15人即可成團，價格均一不分成人與孩童(限6歲以上孩童)，讓您真實感受萬千魚群在眼前悠游的美麗景緻，享受不一樣的全新體驗。

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