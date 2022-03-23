「口罩Face ID」秒解！內行曝訣竅：成功率9成

▲口罩解鎖功能是iOS 15.4的主要更新。（圖／記者劉維榛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果在近日推出了最新iOS 15.4系統，此項重大更新帶來了許多的新功能，iPhone 12 、iPhone 13 系列手機用戶更新後，就可以使用期盼已久的「口罩Face ID解鎖」功能，不少人在收到更新推播後馬上開始升級，就是為了可以第一時間嚐鮮。不過就有用戶指出，雖然更新了iOS 15.4系統，不過「口罩Face ID解鎖」的成功率並不高，引起網友一陣熱議。

原PO在 PTT 通訊板以「請問各位的口罩解鎖都是秒解嗎？」為題發文，指出在更新之後使用口罩Face ID解鎖滿卡的，只有少數時後可以秒解，通常都要將手機上下左右晃一下，不然就是要靠得更近才可以解鎖，不知道是不是自己使用方法上有誤。

對此，不少果粉分享自己的經驗指出，「收下巴，手機拿高 才能秒解」、「口罩+戴眼鏡，九成秒解」、「秒解，而且戴3/4安全帽透明鏡片也可以解」、「你一直盯著感測器，就可以解鎖」、「會不會是因為瀏海」、「低頭收下巴.用額頭、眼睛去瞪手機試試」、「瀏海的都需要稍微撥一下，露出完整眼睛才會秒解」。

▲升級iOS 15.4後不少用戶反映有耗電異常的情況出現。（圖／取自MacRumors）

不過，想嚐鮮的果粉要注意，本站曾報導《想體驗最新iOS 15.4 這兩種iPhone不適合升級》，iOS 15.4更新後，許多果粉都搶第一時間更新，這次的新版本中有許多實用的功能，其中最重要的就是口罩Face ID，不過在越來越多人更新後，卻發現了幾大災情，也建議容量太小、版本太舊的用戶可以暫緩升級。

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