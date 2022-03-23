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3／25設鬧鐘搶！iPhone 13 Pro松嶺青色限時8225元　健身環新低價3元

▲▼iPhone 13 Pro松嶺青、新色。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone 13系列「松嶺青」新色開賣展現超高人氣。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

全新一代iPhone SE、iPhone 13系列新色開賣後，再度掀起蘋果新品搶購潮。新機才剛上市，電商平台在新一檔活動隨即推出超殺優惠，iPhone 13 Pro話題新色松嶺青限時特價8,225元，iPhone SE 128G搭配折價券再省2,100元，另外還有3元Switch健身環大冒險，都將在3/25當天指定時段開賣，想搶優惠的人趕緊設鬧鐘，準時上線拼一波。

iPhone新機、新色再現買氣，東森購物網在預購前搶先開跑新機預約活動，祭出超值方案三選一，吸引近萬人搶登記，預約情況熱烈，新機開賣後，包括iPhone 13 mini 128G綠色與松嶺青色的iPhone 13 Pro 128G、256G、512G三款規格與iPhone 13 Pro Max 128G，搶手到銷售一空。

看好這波搶購熱潮，東森購物網針對iPhone SE新機、iPhone 13系列新色再推新一波購機優惠，3/24 23:00前使用東森幣限時最高折抵6%之外，搭配全站活動及銀行刷卡禮回饋，包括全站滿25,000送1000禮物卡、Atome APP付款單筆滿20,000元現折7%、星展銀行累積分期滿35,000送3,000，換算下來，最高可現省9,292。

東森購物網針對iPhone SE、iPhone 13系列新色再推新一波購機優惠（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網針對iPhone SE新機、iPhone 13系列新色再推新一波購機優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物在3/25商城狂購節精選明星品牌在7個時段下殺25折，其中最值得注意的是超低價Apple系列夯品，活動凌晨00:00先推AirPods Pro 2021新版優惠2,000元有找、Apple Watch S7破盤價2,975元，2:00則有iPhone 13 128G只要6,475元，而剛上市就展現超高人氣的iPhone 13 Pro松嶺青色，原價32,900元，18:00限時優惠搶到用8,225元就能帶回家。

Apple系列最平價5G入門首選的新款iPhone SE，預購期間也吸引不少果粉搶登記，又以星光色、午夜色最搶手，3/25凌晨00:00～02:00疊加使用賣場折價券及蝦皮商城85折券，再省2,100元，優惠價只要13,400元。此外，當日5大時段還有「歷史新低價3元起」，其中可留意12:00開搶的Switch健身環大冒險、ARIEL洗衣精補充包，限定價都只要3元。

momo也祭出iPhone新機多項購機好康，並鎖定此波週邊商機，強打「iPhone 13手機配件 最新款式搶先購」專區，集結犀牛盾、UAG、SwitchEasy、CASE-MATE等品牌手機保護殼，以及保護貼、充電週邊、音訊設備等配件供選購。

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