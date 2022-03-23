　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送費iPhone比安卓貴5元？　網：蘋果有信仰稅

▲美食外送平台因疫情關係，已成為不少民眾生活的一部分。（圖／品牌提供）

▲美食外送已經是不少民眾日常生活的一部分。（圖／品牌提供）

記者隋昊志／綜合報導

美食外送已經是不少民眾日常生活的一部分，但用不同系統的手機訂餐，外送費竟然也會有所不同？一名男網友在臉書社團PO出自己與女友手機截圖，不解為何iPhone跟安卓手機輸入同一個外送地址，卻出現不同的運費，這也讓他好奇發文詢問。對此，外送平台表示，可能是2支手機定位到的地點不同，建議可以直接向客服人員反映。

一名男網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出4張外送APP的截圖，其中2張是使用iPhone手機，另外2張則是安卓手機，但同個店家運費不同，這也讓他不解自己跟女友的手機明明都設定同一個地址，但運費卻有5元的落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼有網友用不同作業系統的手機點外送到同一地址，卻出現不同外送金額。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲▼有網友用不同作業系統的手機點外送到同一地址，卻出現不同外送金額。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲▼有網友用不同作業系統的手機點外送到同一地址，卻出現不同外送金額。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

原PO的疑問引起網友們討論，紛紛留言表示，「哀鳳要課奢侈稅啊」、「因為蘋果本身就比較貴啊」、「不能講，很恐怖」、「可能iOS系統多收手續費」、「蘋果有信仰税」、「反應下去結果蘋果無降安卓調漲」、「身分地位的表徵，所以得多花一點啦」、「有可能是時間的關係，一個尖峰一個離峰」。

對此，《ETtoday東森新媒體》向Uber Eats詢問，UE公關表示，平台並沒有特別針對不同的手機系統設定運費的差別，以該名網友的截圖來說，截圖無法顯示外送地點，加上顯示出來的等候時間也不同，有可能是定位到的指定地點。建議消費者可以跟客服聯繫，針對個案了解比較好。

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花東強震！網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟　被起底秒道歉

中年男背媽爬山2小時！只為讓她「呼吸新鮮空氣」　6千人感動哭

快訊／雲林文昌國小「明預防性停課」！　學生與確診者足跡重疊

降價啦！光世代4月1日調整月租費　292萬用戶受惠

台灣進入「地震活躍期」！　氣象局：3天內可能有規模5以上餘震

忽冷忽熱凍未條！全台濕冷到周四「鋒面接力報到」　回暖時間曝光

哪些食物「漲價後就不吃了」　網點出前3名嘆：懷念35元雞排

地震恐怖狂搖！氣象局揭「上下左右搖晃」差異：S波易釀災害

高雄男請街友吃飯！清粥小菜「突禁內用」趕人　他1動作被讚翻

台鐵工會發起「5／1依法休假」恐衝擊疏運　王國材喊話：慎思而行

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

外送員等1小時餐點沒人拿！　怒斥遇到騙單仔「恐遭停權」

物流司機「包裹當籃球」狂丟　商品重摔在地！撿起再扔進車

花東強震！網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟　被起底秒道歉

中年男背媽爬山2小時！只為讓她「呼吸新鮮空氣」　6千人感動哭

快訊／雲林文昌國小「明預防性停課」！　學生與確診者足跡重疊

降價啦！光世代4月1日調整月租費　292萬用戶受惠

台灣進入「地震活躍期」！　氣象局：3天內可能有規模5以上餘震

忽冷忽熱凍未條！全台濕冷到周四「鋒面接力報到」　回暖時間曝光

哪些食物「漲價後就不吃了」　網點出前3名嘆：懷念35元雞排

地震恐怖狂搖！氣象局揭「上下左右搖晃」差異：S波易釀災害

高雄男請街友吃飯！清粥小菜「突禁內用」趕人　他1動作被讚翻

台鐵工會發起「5／1依法休假」恐衝擊疏運　王國材喊話：慎思而行

神似同學江少慶　林丞軒讓江媽媽認錯人

烏克蘭正妹佳娜曝「俄軍暴行」：小孩面前性侵女人　擅闖民宅自拍

花東強震！網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟　被起底秒道歉

鵜鶘胖虎「突PO超猛胯下換手暴扣」　威廉森才被爆已報銷

岸田文雄：俄國暴行應檢討「安理會角色」　澤倫斯基演說令人感動

中年男背媽爬山2小時！只為讓她「呼吸新鮮空氣」　6千人感動哭

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

伍鐸引薦加盟味全龍　鈦龍想證明全面型身手

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」…愛心符號甜炸

心理師的小漁村／預防勝過治療　請跟孩子談談「性」

6.6強震天花板掉、滿地紅酒！台東超商「像被轟炸過」慘狀曝

生活熱門新聞

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

全台濕冷到周四　回暖時間曝光

地震狂搖！氣象局揭「上下左右搖晃」差異：S波易釀災

全台103校震災受損4154萬元

正妹穿小丁逛超商！本尊身分超衝擊

雷／橡膠果實真名曝！書迷翻設定崩潰

學者示警：規模8以上大地震會來

麻豆傳媒「F級紅牌女優曝光」！主打講國語不打碼

頂呱呱8字嗆爆麥當勞　網見地瓜條包裝秒懂

漲價就不吃的食物　網點出前3名

光世代月租費4月1日起調降　約292萬戶受惠

高雄男請街友吃飯！清粥小菜「突禁內用」趕人

網憶921那夜帶走2415條人命：以為天國近了

大半夜驚見新竹段有車潮　PTT笑慘：上工啦

更多熱門

相關新聞

不只剪瀏海！　iPhone 15 Pro傳採三星新技術「連打孔都能隱藏」

不只剪瀏海！　iPhone 15 Pro傳採三星新技術「連打孔都能隱藏」

近年來不斷有蘋果將為iPhone新機剪瀏海的傳聞，據韓媒thelec指出，蘋果計劃在明年的新款iPhone中，採用三星的面板下鏡頭技術，以推出隱藏Face ID的iPhone 15 Pro系列。

台金針菇遭驗出李斯特菌！外送平台急下架

台金針菇遭驗出李斯特菌！外送平台急下架

外送員等不到人「故意打翻餐點」　他見殘局氣炸

外送員等不到人「故意打翻餐點」　他見殘局氣炸

安卓粉想換iPhone SE3！果粉搖頭　曝1致命缺點

安卓粉想換iPhone SE3！果粉搖頭　曝1致命缺點

iPad Air 5曝機身災情！　國外網友：背板太薄「拿起會發出嘎嘎聲」

iPad Air 5曝機身災情！　國外網友：背板太薄「拿起會發出嘎嘎聲」

關鍵字：

外送iOS安卓蘋果Uber eats外送平台運費外送費

讀者迴響

熱門新聞

深夜6.6強震！正妹急Call男友　最後分手了

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

《香蜜》男星逆整型　「蛇精男→天菜」網：醫學奇蹟

斯亞遭霸凌！點名《大熱門》：低級行為

員工裝水回家　被老闆告竊盜求償

全台濕冷到周四　回暖時間曝光

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

921全台房子倒一排！　他驚抖「1縣市」零倒塌

地震狂搖！氣象局揭「上下左右搖晃」差異：S波易釀災

全台103校震災受損4154萬元

《AV帝王》58歲男星驚爆性侵2女！　指導演戲硬上

八點檔男星自爆「想出家」

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面