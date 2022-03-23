外送費iPhone比安卓貴5元？　網：蘋果有信仰稅

▲美食外送已經是不少民眾日常生活的一部分。（圖／品牌提供）



記者隋昊志／綜合報導

美食外送已經是不少民眾日常生活的一部分，但用不同系統的手機訂餐，外送費竟然也會有所不同？一名男網友在臉書社團PO出自己與女友手機截圖，不解為何iPhone跟安卓手機輸入同一個外送地址，卻出現不同的運費，這也讓他好奇發文詢問。對此，外送平台表示，可能是2支手機定位到的地點不同，建議可以直接向客服人員反映。

一名男網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出4張外送APP的截圖，其中2張是使用iPhone手機，另外2張則是安卓手機，但同個店家運費不同，這也讓他不解自己跟女友的手機明明都設定同一個地址，但運費卻有5元的落差。

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▲▼有網友用不同作業系統的手機點外送到同一地址，卻出現不同外送金額。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



原PO的疑問引起網友們討論，紛紛留言表示，「哀鳳要課奢侈稅啊」、「因為蘋果本身就比較貴啊」、「不能講，很恐怖」、「可能iOS系統多收手續費」、「蘋果有信仰税」、「反應下去結果蘋果無降安卓調漲」、「身分地位的表徵，所以得多花一點啦」、「有可能是時間的關係，一個尖峰一個離峰」。

對此，《ETtoday東森新媒體》向Uber Eats詢問，UE公關表示，平台並沒有特別針對不同的手機系統設定運費的差別，以該名網友的截圖來說，截圖無法顯示外送地點，加上顯示出來的等候時間也不同，有可能是定位到的指定地點。建議消費者可以跟客服聯繫，針對個案了解比較好。