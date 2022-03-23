iPhone錄影海放安卓？　行家點出關鍵因素

▲有網友點出iPhone錄影功能贏過安卓手機的關鍵就在於SoC。（圖／記者陳俐穎攝）

記者隋昊志／綜合報導

各手機品牌相機功能各有優劣，蘋果手機就是比較好？有網友在PTT發文詢問，「為什麼iPhone錄影會贏安卓那麼多？」立刻引起兩派鄉民不同意見的討論，其中不少認同的人點出關鍵，就是SoC（System on a Chip，系統單晶片）的差距。

一名網友在PTT手機板（Mobilecomm）發文表示，不少安卓手機拍照都小贏iPhone，可是iPhone的錄影功能卻大贏安卓手機，撇開拍照、錄影體驗不講，為什麼會有這種差距，這也讓他好奇，「為什麼iPhone錄影會贏安卓那麼多？」

原PO一席結論立刻引起iOS派跟安卓派的隔空筆戰，認同的人表示，「SoC差距」、「蘋果SoC有多強真的看錄影就知道」。據了解，SoC（系統單晶片）就是將電腦或電子系統等功能不同的晶片，整合到單一晶片的積體電路，系統單晶片可處理混訊、數位訊號、類比訊號，甚至是更高頻率的訊號，常應用在嵌入式系統中，優點是可以減少體積、成本，降低耗電量的同時也能夠提升運算速度。

另外，也有鄉民直接了當的說，「iPhone錄影是真的贏很多，去買一台來比就知道」、「不是果粉自嗨啦，是無腦錄影下蘋果畫質就是比較好啊」、「如果把市面上全部安卓蘋果手機拿來比較，蘋果i13拍照pr值大概85～90，攝影pr值大概95～100」、「連 Lady Gaga 的 MV 都是用 iPhone 錄的，更不用說IG還特別幫哀鳳優化限動。」。

但也有支持安卓的鄉民吐槽，「因為你是果粉」、「原來果粉都這樣自我安慰」、「要先通過盲測才是真正的忠實果粉」、「錄影屌打是跟低價機比吧，跟高價機比應該差不多」。