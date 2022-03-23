　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

G20逐出俄羅斯？　俄駐印尼大使：普丁計畫出席峰會

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭以來波及大量平民，國際社會群起撻伐，祭出一系列制裁。美國及西方盟國傳出正評估將俄羅斯踢出二十大工業國（G20）後，俄國駐印尼大使沃羅比約娃（Lyudmila Vorobyova）表示，總統普丁有意親自出席今年11月的G20的峰會。

沃羅比約娃23日透露，普丁計畫親自參加11月將在峇厘島舉行的G20峰會，「這會取決於很多事，包括正在好轉的新冠疫情，但到目前為止他是這麼想的，他想這麼做。」

針對俄國可能被踢出G20一事，沃羅比約娃則表示，G20是討論經濟問題的論壇，而非像烏克蘭問題這樣的危機，「把俄國逐出這種論壇當然無助於解決這些經濟問題。如果沒有俄國，反而很難做到這一點。」印尼外交部對此則拒絕發表評論。

《路透社》先前報導，美國及西方盟友正評估俄國是否該繼續擔任G20一員，但提議踢出俄國可能被其他成員國否決，例如中國、印度、沙烏地阿拉伯等國，也增加這些國家缺席今年G20會議的可能性。由於印尼是目前G20輪值主席國，一名歐盟消息人士表示，「已明確向印尼表明，俄國若出席即將召開的部長級會議，對歐洲國家來說將是很大的問題」，但目前未採取將任何國家排除在外的明確程序。

►美國及西方盟友擬將俄羅斯「踢出G20」　恐被中國、印度否決

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本成年下修「18歲女高中生可簽約拍A片」！前女優控：永遠的傷口

烏克蘭正妹佳娜曝「俄軍暴行」：小孩面前性侵女人　擅闖民宅自拍

岸田文雄：俄國暴行應檢討「安理會角色」　澤倫斯基演說令人感動

波蘭驅逐45名「冒充外交官」俄羅斯間諜　俄揚言報復

澤倫斯基「日本國會」演說：俄國準備用沙林毒氣　把核廢場變戰場

俄軍第15位高級指揮官陣亡　攻烏克蘭釀「二戰來最慘紀錄」

雀巢宣布：暫停對俄提供「絕大多數產品」　投資計畫同時中斷

不斷更新／俄官媒：蘇聯解體後「第一經濟總舵手」辭職

9861人！　俄軍陣亡人數被「誠實豆沙包」媒體意外曝光

札哈羅娃：烏克蘭並非自主談判，總是遵照美國指示

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

外送員等1小時餐點沒人拿！　怒斥遇到騙單仔「恐遭停權」

物流司機「包裹當籃球」狂丟　商品重摔在地！撿起再扔進車

日本成年下修「18歲女高中生可簽約拍A片」！前女優控：永遠的傷口

烏克蘭正妹佳娜曝「俄軍暴行」：小孩面前性侵女人　擅闖民宅自拍

岸田文雄：俄國暴行應檢討「安理會角色」　澤倫斯基演說令人感動

波蘭驅逐45名「冒充外交官」俄羅斯間諜　俄揚言報復

澤倫斯基「日本國會」演說：俄國準備用沙林毒氣　把核廢場變戰場

俄軍第15位高級指揮官陣亡　攻烏克蘭釀「二戰來最慘紀錄」

雀巢宣布：暫停對俄提供「絕大多數產品」　投資計畫同時中斷

不斷更新／俄官媒：蘇聯解體後「第一經濟總舵手」辭職

9861人！　俄軍陣亡人數被「誠實豆沙包」媒體意外曝光

札哈羅娃：烏克蘭並非自主談判，總是遵照美國指示

日本成年下修「18歲女高中生可簽約拍A片」！前女優控：永遠的傷口

快訊／BL男星「棟樑」睡夢中離世！家人叫不醒緊急送醫　得年25歲

神似同學江少慶　林丞軒讓江媽媽認錯人

烏克蘭正妹佳娜曝「俄軍暴行」：小孩面前性侵女人　擅闖民宅自拍

花東強震！網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟　被起底秒道歉

鵜鶘胖虎「突PO超猛胯下換手暴扣」　威廉森才被爆已報銷

岸田文雄：俄國暴行應檢討「安理會角色」　澤倫斯基演說令人感動

中年男背媽爬山2小時！只為讓她「呼吸新鮮空氣」　6千人感動哭

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

伍鐸引薦加盟味全龍　鈦龍想證明全面型身手

調皮柴拆完家踩坐墊鬧脾氣　「賊笑＋飛機耳」撒嬌求情❤

國際熱門新聞

俄軍第15位高級指揮官陣亡　二戰來最慘紀錄

澤倫斯基日本國會演說：俄國準備用沙林毒氣

「破獲俄情報單位間諜網」　波蘭驅逐45名俄國外交官

9861人　俄軍陣亡人數意外曝光

更／俄官媒：蘇聯解體後「第一經濟總舵手」辭職

雀巢宣布：暫停對俄提供「絕大多數產品」

岸田文雄：俄國暴行應檢討「安理會角色」

把普丁情婦趕出去　瑞士6.3萬人連署

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

俄兵身上藏保險套　性侵婦女屠殺平民

紐時：俄烏戰爭延燒　北京愈來愈難隔岸觀火

花蓮6.6強震「台灣大丈夫」秒登日本熱搜！

父看片被睡姿撩到 把女兒性侵致死

札哈羅娃：烏克蘭談判由美國下指導棋

更多熱門

相關新聞

俄烏戰對台衝擊　能源糧食半導體短缺

俄烏戰對台衝擊　能源糧食半導體短缺

俄烏大戰後，以美國為首的西方社會及部分亞洲國家對俄國的種種經濟制裁，一次「準」第三次世界大戰實已開打。俄羅斯是世界第三大產油國，也是生產鉀肥的四大產地之一，同時也是世界製造氖氣的大國，在今年年底前，必須密切注意俄烏戰事對世界能源、糧食及半導體的可能衝擊。

父看片被睡姿撩到 把女兒性侵致死

父看片被睡姿撩到 把女兒性侵致死

俄兵崩潰：打仗像「他X的馬戲團」

俄兵崩潰：打仗像「他X的馬戲團」

拜習會後美暗示「二級制裁」　楊永明：戰略互信基礎0

拜習會後美暗示「二級制裁」　楊永明：戰略互信基礎0

女被強拖下車　安全帶斷手曝屍街上

女被強拖下車　安全帶斷手曝屍街上

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄印尼G20北美要聞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

深夜6.6強震！正妹急Call男友　最後分手了

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

《香蜜》男星逆整型　「蛇精男→天菜」網：醫學奇蹟

斯亞遭霸凌！點名《大熱門》：低級行為

員工裝水回家　被老闆告竊盜求償

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

全台濕冷到周四　回暖時間曝光

921全台房子倒一排！　他驚抖「1縣市」零倒塌

全台103校震災受損4154萬元

地震狂搖！氣象局揭「上下左右搖晃」差異：S波易釀災

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了！

《AV帝王》58歲男星驚爆性侵2女！　指導演戲硬上

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面