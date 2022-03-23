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美國及西方盟友擬將俄羅斯「踢出G20」　恐被中國、印度否決

▲▼ G20財長及央行行長會議2月18日於印尼雅加達舉行。（圖／達志影像／美聯社）

▲ G20財長及央行行長會議2月18日於印尼雅加達舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，國際社會祭出一系列懲罰措施。消息人士透露，美國及西方盟友現正評估是否將俄羅斯踢出二十大工業國（G20），但可能被中國、印度、沙烏地阿拉伯等國家否決。

G20和成員較少的七國集團（G7）皆為重要國際平台，協調氣候變遷至跨境債務等一切事務。而俄羅斯因揮兵烏克蘭，正面臨以西方國家為首的國際制裁衝擊，旨在經濟上孤立俄國，包括將其逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）及限制俄國央行交易。

參與討論的消息人士22日向《路透社》表示，美國及西方盟友正評估俄國是否該繼續留在G20，但提議踢出俄國可能被其他成員國否決，例如中國、印度、沙烏地阿拉伯等國，也增加這些國家缺席今年G20會議的可能性。

G7一名高級消息人士表示，正持續討論俄國是否適合繼續擔任G20一員，「若俄國依然是成員國，這個組織就會變得不那麼有用。」

美國總統拜登將赴比利時布魯塞爾會晤北約盟友，是否採取行動將俄國逐出G20受到關注。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日對此回應，「我們認為俄國在國際機構及國際社會上不能像往常一樣行事」，但在發表其他任何聲明以前，計畫先與盟國磋商。

另一名歐盟消息人士則證實，正討論俄國是否出席將登場的G20會議。由於目前G20輪值主席國為印尼，消息人士透露，「已明確向印尼表明，俄國若出席即將召開的部長級會議，對歐洲國家來說將是很大的問題」，但目前未採取將任何國家排除在外的明確程序。

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