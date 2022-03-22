快訊／推薦陳時中選桃園市長？　鄭文燦：他到哪都很強

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委許智傑昨指，桃園市長鄭文燦曾在電話中告訴他，衛福部長陳時中來選桃園保證會贏。對此，鄭文燦22日表示，他是跟許智傑說陳時中到哪都很強，不論在雙北還是桃園，因為陳時中在台灣的防疫表現，得到全世界的肯定，作為指揮官，表現也可圈可點。

▲桃園市長鄭文燦22日受訪。（圖／記者袁茵攝）

民進黨布局年底九合一地方大選，但至今雙北、台中及高雄人選尚未明朗。許智傑昨代班廣播節目時，透露自己有次跟鄭文燦通話，強調桃園不能輸，結果鄭則說「陳時中來保證會贏」。許也指，鄭文燦認為最好的布局，應是陳時中選桃園穩贏，立委蘇巧慧選新北遷至現任新北市長侯友宜，而前交通部長林佳龍選台北，以「坐一望二搶三」為目標。

對此，鄭文燦22日受訪時表示，「許智傑沒有當我的發言人」，他是跟許智傑說陳時中到哪裡都很強，不論在台北、新北還是桃園，因為陳時中目前在台灣的防疫表現，得到全世界的肯定，陳作為指揮官的表現可圈可點，相信陳雖未表態參選，但他在雙北及桃園都受到民眾信賴。

媒體追問，所以會認同陳時中是你的接班人嗎？鄭文燦回應，我們沒有討論這個話題。至於會否鼓勵陳來選桃園？鄭說，選對會沒有討論到任何桃園目前人選話題，因為還輪到桃園的討論。