全聯調薪6%！每生一胎補助5萬　薪資福利優於法規「招募2千人」

▲全聯表示每年都調薪，今年調幅4.5~6%。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

不讓美式賣場專美於前，繼好市多宣佈加薪後，本土超市龍頭全聯福利中心也透露，除了薪資優於法規之外，每年都會調薪，今年月薪平均調幅4.5~6%，另有激勵獎金及各項福利，其中婚育照顧也優於勞基法，每生一胎還補助5萬元。

公務員今年起調薪4%，而好市多（COSTCO）傳出4月1日起全員加薪，今（22）日業者也證實，無論正職及兼職，全員時薪加30元。若以原先的基本時薪213元計算，調整到243元後，漲幅高達14%，讓不少人大喊羨慕，只可惜目前好市多沒有職缺。

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而本土超市龍頭全聯也不遑多讓，全聯表示，長期致力於人才發展與培育，設有完整招募，聘用與留任管道，薪資也優於法規，其中門市兼職人員時薪平均較法規平均多1~3%，而正職人員平均多6%。

全聯也指出「每年都會調薪」，今年月薪平均調幅約4.5~6%，另有激勵獎金及各項福利，例如優於勞基法的婚育照護84天，並提供獎勵生育補助每一胎5萬元。目前預計還要招募2千個員工，4月16日更有儲備幹部招募會，全台擴大號召150名儲備幹部，起薪3萬起，至於相關職缺資訊都會公布在「全聯人才招募網」。