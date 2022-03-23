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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹留學生癌末返國！「隔離期無法化療」命危　PO文求救：想活下去

▲▼上海21歲罹癌女留學生歸國。（圖／翻攝自微博）

▲上海21歲罹癌女留學生歸國。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名21歲罹癌的正妹女大生「Evie布布」近日從英國返上海尋求治療，但因上海隔離「14+7」政策，她所在的上海浦東醫院又沒有能提供治療癌症的設備，回國隔離幾天已經幾次在生死邊緣搶救，醫院更已發出病危通知，她擔心自己沒辦法撐過隔離期得到醫治。

「Evie布布」是一名在英國留學的21歲女生，她於去年10月在英確診尤文氏肉瘤癌，從此開始了抗癌之路。Evie一開始只是咳嗽，她並沒有重視，以為只是普通的感冒。在咳嗽持續了2個月後，Evie發現自己在呼吸時肺部也開始出現疼痛，後來腿也瘸了，根本走不了路，便立即前往醫院。最後，醫院確診了Evie得的是癌症，還是一種比較罕見的肉瘤癌（sarcoma)。

在英國接受5次化療之後，英國的腫瘤醫院告知現有的醫療手段已不奏效，於是Evie和家人們開始準備回國尋求更多的治療手段。3月19日，Evie終於到達了上海，為了配合防疫政策，她下飛機後直接閉環住進了上海浦東醫院的隔離病房。

▲▼上海21歲罹癌女留學生歸國。（圖／翻攝自微博）

▲Evie發文求助。（圖／翻攝自微博）

在Evie和家人還沉浸在回國的喜悅時，她被醫院下了病危通知書，也同時面臨著一個非常矛盾的境遇。根據隔離政策，Evie需要在隔離病房隔離14+7天，可是隔離醫院的醫療設備和人員都有限，只能進行基本搶救，無法展開針對癌症的治療。

3月20日，Evie再次出現生命危險被搶救，她的腫瘤也正在繼續變大並壓迫著心髒和呼吸道。如果Evie沒有辦法在隔離期間接受治療，專家們認為Evie應該堅持不到隔離期結束就會失去生命。這讓一直樂觀的Evie在小紅書發布了求助帖，她稱，非常理解防疫政策並願意嚴格遵守，但是越來越嚴重的病情，讓她真的很怕在隔離期只能感受自己的生命一點點流失。

Evie和家人透露，明白上海全市正在經歷前所未有的疫情防控階段，「每個人都有自己的困難，但在此我還是懇請熱心的網友們可以轉發這條微博引起社會的關注。」後該篇微博得到6.9萬人點讚，1.8萬人轉發，並衝上微博熱搜。許多網友聲援她，但也有網友指出她回國已經走了綠色通道、更有專家幫忙配合治療，「享有特權」不該再抱怨。

▲▼上海21歲罹癌女留學生歸國。（圖／翻攝自微博）

3月22日下午1時，「Evie布布」再次發文稱，媽媽已經打通市長熱線，自己所在病房的醫護人員也是陪她一起閉環隔離。她透露，雖然因為隔離病房醫療設備有限還是沒有辦法進行醫治，但她「相信我可以等到那一刻」！

對於網友的質疑，她回應稱，「家人只是在尋求解決辦法，我們也了解當下地區和國家的處境，我還想活下去，無意製造任何的輿論。慶幸自己生在國旗下，長在春風裡。」

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