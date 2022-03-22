迷上小紅書「被男友狠罵」　她委屈：像百科全書！兩派吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

有「中國版Instagram」之稱的小紅書強勢崛起，許多人愛在上面看穿搭、美妝等。就有女網友哀怨表示，最近迷上小紅書，竟被男友罵了一頓，讓她不解求問，「到底看小紅書有什麼低能的，難道大家都不看嗎？」

女網友在論壇zuvio提到，「最近很迷小紅書，結果卻被男友罵是低能兒，真的好問號。上面很多人會推薦好看的少女漫畫，我個人超愛看，巴不得全部收藏起來，還有一些調照片色調的教學，IG特效的分享，怎麼綁頭髮，怎麼穿搭，怎麼化妝，這對女生來說真的是百科全書吧，超多實用的資訊。」

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她直言，在資訊量爆炸的同時，當然有真的假，但懂得是非判斷就好，「總之無聊的時候滑一滑，當作滑IG、FB一樣，這樣哪有什麼錯？我卻被男友罵，說我看那種東西很低能，就像8+9拍抖音一樣。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

對於男友的指責，她不禁氣罵，「他自己還不是每天都在臉書上看大陸幹片，好意思說我？我覺得他的幹片更沒營養；小紅書至少還很有幫助，一堆好吃的咖啡廳跟餐廳都是我在上面收藏的，他明明也吃得津津有味、讚不絕口，爽得不得了。」

對此，網友們紛紛回應，「你們幾歲啊？這根本就是龜笑鱉無尾」、「我懂妳，我也看！小紅書教的照片調色真的很好用，女生必備軟體就是小紅書啊」、「這是反串還是...」、「通常罵的都是帶有色眼鏡，結果自己根本沒看過，我覺得上面有分享很多正面語錄、財務規劃、彩妝分享、食譜分享、心理學影片，比一堆+9、公主王子病語錄好太多了」、「都是長不大的」、「小紅書還好吧，又不是抖音」、「你就欠噴啊」。