女留學生失聯19天父母急哭！結果只是「閉關寫博士計劃」沒開手機

▲黃若欣失聯19天，父母發出尋人啟事。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸20日流傳一份尋人啟事，正在英國愛丁堡大學攻讀研究所的女學生黃若欣已失聯長達19天，父母非常擔心女兒遭遇危險，連大陸外交部都投入協尋。尋人啟事才貼出不到一天就傳來好消息，但真相卻令人啼笑皆非，原來黃若欣閉關在家寫博士研究計劃，手機關機了很久，所以完全不知道父母在找她。

黃若欣的父母表示，女兒曾在3月1日與他們視訊通話，當時心情非常好，但接下來的19天，女兒就失聯了，完全找不到人，讓他們非常擔心，決定發出尋人啟事。

黃若欣的父親還說，女兒性格開朗，家人之間關係和睦，沒有任何爭執。大陸駐愛丁堡總領事館也與黃若欣的父母取得聯繫，並協調各方幫忙協尋。

尋人啟事發出不到一天就傳出好消息，但令人啼笑皆非的是，黃若欣根本沒有遭遇任何危險，而是忙著準備博士研究計劃，進入閉關狀態，手機完全沒開，才會失聯。

▼黃若欣只是沒開手機，沒有遭遇危險。（圖／翻攝微博）



黃若欣也特別在微信朋友圈上發了一篇報平安的文章，「謝謝大家，其實最近在寫博士的研究計劃，手機關機好久了沒看到消息，本來平時父母也蠻久才聯繫一次，感謝大家的關心，我沒事兒！因為留言太多了，無法一條條回了，謝謝大家！」

黃若欣的父親事後也向大陸媒體表示，「感謝社會各界的關心，目前已和女兒取得聯繫，深深向大家表示感謝。」

▼黃若欣的父親感謝社會各界協助。（圖／翻攝微博）

