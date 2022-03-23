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民安演習首納戰爭元素　邱國正：戰災、不明導彈攻擊想定

▲▼立法院 外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正報告業務概況。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正今天赴立法院報告業務概況。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，戰火延燒近1個月仍未停歇，引發國人對於台海安全的高度關注，為強化動員準備，今年國防部主導的民安8號演習將首納戰爭元素，包括敵方特戰攻擊後傷亡救護等。國防部長邱國正23日表示，民安演習過去以震災、土石流為主，今年將首度納入戰災及不明導彈攻擊等想定，已將演習想定轉發各縣市政府。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部進行業務報告。國防部書報告指出，「承平日久，忘戰必危，為確保國人生命財產安全，後續將藉民安演習時機，模擬戰爭發生時戰災景況，由各地方政府執行民、物力動員及緊急狀況應處演練，強化整體戰災搶救機制與能量，並做為各部會及地方政府修訂動員執行計畫之參據」。

國民黨立委江啟臣質詢時關注，國防部報告書所提民安演習將模擬戰災狀況，是否為首次；邱國正答覆說，民安演習以前都以震災、土石流為想定，此次納入不明導彈攻擊，模擬戰爭時造成建築物失火、倒塌等狀況。

江追問，這是否因俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，所以將戰災狀況納入民安演習想定中，邱國正明確肯定說，「對」，並指有關民安演習的想定已轉給各縣市政府，內容包括戰時民、物力動員、關鍵基礎設施保護、災民傷患救助等。

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