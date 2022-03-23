邱太三：「維護中華民國主權」若不算台獨　會是兩岸協商較好條件

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

對於發展兩岸關係應以「中華民國體系」或「台獨體系」的問題，陸委會主委邱太三23日表示，台獨這個用語太過模糊、抽象，在國際社會或是國內都有不同定義，所以國內應該要有共識，「如果『維護中華民國主權』不算台獨的話，那我覺得這在我們跟大陸做任何協商或談判時，會是一個比較好的基本條件。」

邱太三23日赴立法院備詢，在回答立委李德維「今日普丁，明日習近平」相關提問時提到，他對普丁、習近平各自的個性不是那麼了解，但要比較的話，兩人都算是比較威權的統治模式，不像在民主國家，國會議員可以質詢，政黨之間有競爭，政策可以在公眾的檯面上辯論。

▼習近平與普丁會面。（圖／路透社）

邱太三指出，普、習都有所謂「歷史使命」的自我期許與壓力，政府將持續關注兩人所謂「自我歷史任務使命」採用何種模式進行處理，也關注國際上對這兩個國家的反制或相關作為造成多大的衝擊。

對於在「抗中」的大前提下如何發展兩岸良性互動，邱太三表示，兩岸基本的關係分為大、小，大的部分受到整個國際地緣戰略的情勢影響，坦白說我方沒有能力主導，只能順著整體情勢做即時回應，但人民的交流、涉及人民的權益事項，對岸也認為是應該要做的事情，「不管檯面上說法如何，大家都會為人民的權利義務來服務，這樣的交流不斷累積，其實是有助兩岸良性互動的。」

不過，邱太三也提到，中國大陸軍機的騷擾，在國際上對台灣的打壓，是沒辦法讓中華民國的領導人忽視不回應的，對於這樣的打壓，作為中華民國的總統，或是行政院長勢必要有強硬表示，以維護台灣主權跟權益。

對於發展兩岸關係是採用「中華民國體系」還是「台獨體系」，邱太三坦言，他也相當困擾，因為不論是國際社會還是國內，對台獨的定義都不同，所謂民進黨當年的「台獨黨綱」，或「台灣前途決議」，甚至現在台灣民眾的思維，每一個人對台獨的基本定義可能都不太一樣，這也包含了美國或中國大陸，「『維護中華民國的主權獨立』算不算台獨？『維護台灣的民主自由法治』這算不算台獨？」

邱太三強調，他認為台獨這個用語太模糊抽象了，所以國內應該要有共識，「如果『維護中華民國主權』不算台獨的話，那我覺得這在我們跟大陸做任何協商或談判時，會是一個比較好的基本條件。」