成語辭典內容爆「又紅又統」　邱太三：陸委會全力協助審視

記者楊蕓／台北報導

時代力量立委陳椒華昨（22日）揭露市售成語辭典「又紅又統」，內容提及鄧小平同志、縣委書記、我國福建沿海地方、保衛親愛祖國等用語，有文化統戰的疑慮。陸委會主委邱太三23日受訪時表示，行政院長蘇貞昌已指示政委羅秉成邀集相關部會處理，陸委會的立場也會全力來協助審視。

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

陳椒華昨（22日）在立法院會質詢時指出，有市售的辭典內容提及「鄧小平同志」、「縣委書記」、「我國福建沿海地方」、「保衛親愛祖國」等用語，質疑涉及文化統戰，對此，行政院長蘇貞昌答詢時說，將責成政委羅秉成一併查察。

邱太三23日在立法院受訪時表示，昨天蘇貞昌院長已指示羅秉成邀集相關部會研擬及後續處理，陸委會的立場也會全力來協助，根據兩岸人民關係條例37條規定，大陸地區出版品、影視題目都要經主管機關許可才能在台灣發行，對於國民義務教育的教材，教育部也有相關綱領做指導，由羅政委主持的跨部會小組會在相關法律上的規定，提供主管機關來協助審視。

另外，有關中國東方航空墜機事故，機上人員仍生死未卜。邱太三表示，陸委會在第一時間獲知消息就發布新聞表示慰問之意，並透過海基會、民航局等各單位積極了解，也感謝陸方積極提供訊息，知道「確實沒有國人在機上」，這是不幸中的大幸。