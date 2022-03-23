蘇貞昌稱國會吵鬧「我也要負責」　蔣萬安：過半民眾對供電沒信心

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

303全台大停電引發民眾對於台灣供電穩定性的疑慮，行政院長蘇貞昌為此與國民黨立委蔣萬安數度槓上，甚至嗆蔣「你祖父也承諾要反攻大陸」，爭議延燒數日，蘇貞昌昨（22日）態度放軟，稱國會詢答的吵吵鬧鬧是應該改革，自己也要負責任。對此，蔣萬安回應，民眾已對政府穩定供電能力失去信心，呼籲政府好好務實面對問題，才是根本解決之道。

蘇貞昌昨天表示，國會詢答的吵吵鬧鬧是應該改革，自己也要負責任，「我也要一起來努力」，而既然辯論過了，現在就來學習忍耐，這個很難，「我也不可能一步做到，我盡量。」

針對蘇貞昌態度放軟，蔣萬安今（23日）受訪時仍呼籲政府務實面對問題，他指出，今天有民調指出，高達5成3民眾對政府解決停電、用電的問題沒有信心，5成6民眾對於今年夏天用電高峰，政府維持穩定供電也沒有信心，回到問題本身，民眾焦慮感持續上升，對於接下來的整體能源政策，希望政府拿出解決辦法、因應對策，好好務實面對問題，這才是根本解決之道。

蔣萬安強調，政府應回到問題本身，解決民眾對於穩定供電感到焦慮、失去信心，不管是815大停電或303大停電，政府都說要全面檢討電網安全並全面更新，但每次都把責任推給基層，現在又傳出要法辦基層人員，這讓台電基層員工感到心寒，但問題還是沒有解決。