柯建銘「社宅是鄰避設施」被控失言　蘇貞昌：這要我檢討？不太對

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委林奕華22日指出，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前曾說，社會住宅是鄰避設施，認為行政院宣導不夠，這是絕對不應該發生的狀況。對此，行政院長蘇貞昌回應，「柯總召講話，叫我好好檢討，這好像不太對」。

▲台北市瑞光社會住宅。（圖／記者周宸亘攝）



蘇貞昌22日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。林奕華質詢時強調，她今天是來談居住正義的概念，希望理性探討，並詢問蘇貞昌什麼是鄰避設施，是否可以舉例，以及是否贊同污名化社會住宅的行為。

蘇貞昌指出，鄰避設施很多，包括焚化廠、掩埋場等都算是，但是社會住宅不應該是鄰避設施，反而應該大受歡迎，因為裡面有各種公共設施，「社會住宅不該污名化」。

接著，林奕華播放出一段影片，可見柯建銘在影片中指出，「林奕華委員，你的選區社會住宅只租不賣，鄰避設施你自己負責」。林奕華指控，這是今年1月22日的朝野協商，柯建銘竟然聲稱社會住宅是鄰避設施，質疑是行政院宣導不夠，詢問蘇貞昌是否應該再教育一下。

對此，蘇貞昌回應，這段影片不清楚，他聽不清楚前、後段整個是什麼意思，「我不宜評斷」。

林奕華認為，如果連在民進黨內部，柯建銘都覺得社會住宅是鄰避設施，這非常嚴重，她要為此表達抗議，「這是絕對不應該發生的狀況」。蘇貞昌則說，「委員，如果妳要抗議柯總召，應該在貴院裡面」。

林奕華質疑，這是行政院宣導不夠，才會讓柯建銘認為社會住宅是鄰避設施，請行政院加強宣導，蘇貞昌也需要好好檢討。蘇貞昌則僅回，「柯總召講話，叫我好好檢討，這好像不太對吧」。